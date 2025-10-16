La empresa Ebroker cumple 25 años arraigada a Pravia

Hace 25 años que la empresa Ebroker dio sus primeros pasos en Pravia. Entonces hablar de tecnología y seguros era muy diferente a lo ... que se conoce hoy en día, aunque eso no ha impedido a la compañía seguir creciendo hasta convertirse en todo un referente no sólo a nivel local, sino también estatal.

Ayer, unas 200 personas entre compañías, corredores y referentes del sector celebraron el cuarto de siglo de esta empresa que «ha sabido construir desde Pravia un proyecto empresarial sólido, innovador y profundamente arraigo en su territorio».

Higinio Iglesias, su director, fue el encargo de abrir una jornada llena de emociones, charlas y alguna que otra sorpresa, como la organizada por su equipo, que le entregó un reconocimiento a su carrera, su trabajo y su trayectoria profesional a lo largo de estos años. «Trabajamos cada día por hacer Ebroker mejor», resaltaron antes de entregar a Iglesias una de las placas conmemorativas en forma de piedra que también fueron entregadas a Roberto Paraja, presidente de la Fundación CTIC y a la correduría de seguros E2K Global Bussines, de las primeras en apoyar el proyecto de Iglesias en el año 2000 .

Y es que el proyecto de Ebroker, como señaló Iglesias durante su discurso, «se basa en las personas» por lo que conceptos como la cercanía o la empatía son fundamentales a la hora de desarrollar el trabajo.

De ello dio cuenta también Vicente Cancio, CEO del Grupo Zurich en España, quien protagonizó una mesa redonda con Helena Iglesias, directora de Conectividad Secotrial de Ebroker. «En esta profesión de los seguros la experiencia cuenta un montón. Cuantos más años, más experiencia y más vas acumulando el ejercicio práctico. Es fundamental ser empático con la gente», señaló Cancio como consejo a las nuevas generaciones que den sus primeros pasos en un sector que también se enfrenta a nuevos retos y modelos tecnológicos.

Uno de los más repetidos ayer fue la implementación de la Inteligencia Artificial, algo que la empresa praviana lleva utilizando desde hace tiempo junto a la conectividad sectorial y la eficiencia operacional. De esta manera, dentro de un «severo proceso de transformación de la sociedad y las empresas», el reto principal de Ebroker «es acompañar a los corredores en sus nuevas necesidades».

La empresa cuenta actualmente con un equipo de 70 profesionales y más de 700 corredurías de seguros entre España y Latinoamérica. No obstante, este crecimiento no habría sido posible sin las telecomunicaciones. «Para nosotros es muy importante el tema de las telecomunicaciones. En Pravia se desarrolló hace años un proyecto de cableado de fibra óptica y a eso nos acogimos para tener esos medios para poder conectar empresas, personas, clientes... », destacó Higinio Iglesias.

El director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández Rodríguez, fue el encargado de clausurar el acto destacando que «en un entorno alejado de los grandes centros tecnológicos, esta empresa ha demostrado que la innovación no es patrimonio exclusivo de las grandes urbes, sino el resultado del talento, la perseverancia y la capacidad de adaptarse a los cambios». Con retos por delante pero una filosofía clara, Ebroker espera cumplir otros 25 más.