La escasez de angula en el Nalón frustra la primera subasta en La Arena

El movimiento en el primer día de subasta de angula en la rula de San Juan de La Arena distaba mucho en la mañana ... de ayer del habitual en otros años. La escasez de ejemplares recogidos en una primera noche nada fructífera para quienes se animaron a salir a pescar, hizo que la primera subasta del año no se realizara, posponiéndola para hoy.

Marino Díaz, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de la localidad, explicó que «salieron a la mar la mitad de la flota y dieron la vuelta porque no era el tiempo idóneo». En total se pescaron, según el patrón mayor, unos 50 gramos de angula, de los cuales la mayoría se recogieron en tierra.

Algunos pescadores como David Reina tuvieron la suerte de encontrar en tierra algunos ejemplares, aunque no los suficientes para que los compradores pujaran por la primer angula de la temporada. La escasez hizo que muchos, durante la noche, regresaran a sus casas.

El año pasado la primera angula se subastó a 12.000 euros registrando una cifra histórica en la rula de la localidad

El padre de Reina, que ayer acudía a la rula a primera hora para subastar lo recogido se llevaba un sorpresa al ver que la subasta se aplazaba. Los 50 gramos pescados lo subastarán hoy junto a lo que se recoja esta noche en la ría del Nalón.

Las embarcaciones, por su parte, no corrieron la misma suerte. «Los que salieron no vieron nada al no haber lluvia y no estar el río pesado», señala Díaz, que lamenta además el límite de 30 días para faenar.

Pesimismo

Los 50 gramos recogidos impidieron que se abriera la subasta en la rula ya que, según Díaz, «hay gente que quiere comprar angula fuerte». Los pescadores volverán a salir esta noche y se espera que la pesca sea más fructífera con las lluvias y la llegada del frío. Pese a que el tiempo ha cambiado y que las condiciones para la pesca son más propicias, los profesionales no guardan mucha esperanza en conseguir buenas cifras ya que cada año la angula escasea cada vez más. Si bien el Principado reguló este año la campaña a 30 días, en línea con la normativa europea, la pesca de esta especie no parece remontar en la zona.

El año pasado la primera angula se subastó el 1 de noviembre alcanzando el título de la angula más cara de la historia tras haberse pujado 12.000 euros el kilo. La puja, que comenzó en 20.000 euros, dejó una cifra histórica después de que el restaurante Gran Brillante de San Esteban se llevara los primeros 150 gramos de este producto.

El momento espera repetirse este año con la subasta de la primera angula del año en el Bajo Nalón.