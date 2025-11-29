El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Concejales del equipo de gobierno de Pravia y el alcalde en la presentación de la programación. LVA

El espíritu de la Navidad llena Pravia de actividades

Hasta el 5 de enero la villa será escenario de cuentacuentos, mercado navideño, zona 'gaming' y la visita de Papá Noel y los Reyes Magos

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

El espíritu de la Navidad ya se deja ver en Pravia de la mano de las luces y de su programación para las fiestas que ayer fue presentada por el equipo de gobierno.

Desde hoy sábado 29 de noviembre y hasta el 5 de enero, la villa se convertirá en escenario de conciertos, teatro, actividades infantiles, citas deportivas y tradicionales, además de espacios únicos para disfrutar en familia.

Uno de los grandes reclamos de este año será el alumbrado navideño, que llenará las calles del municipio y tendrá en la plaza Sabino Moutas su mayor atractivo con instalaciones 3D y elementos decorativos de gran formato, especialmente pensados para convertirse en un punto de encuentro y fotografía.

El concierto de Navidad de la Coral Polifónica de Cangas del Narcea abrirá la programación esta tarde a las 20 horas en el auditorio José Barrera. Ya el 6 de diciembre, la Navidad arrancará con el Mercadillo Navideño, ubicado en la carpa de la plaza del ayuntamiento y en el que los comercios locales ofrecerán productos y regalos, acompañados de puestos de cerveza artesana, música y ambiente festivo.

Los más pequeños también serán protagonistas en estas fiestas con cuentacuentos, zona 'gaming' y la visita de Papá Noel. También se llevará a cabo la Colonia de la Navidad para facilitar la conciliación. Tampoco faltará la cabalgata de los Reyes Magos y la tradicional San Silvestre tanto corriendo como en piragua.

«Queremos que Pravia siga siendo un referente navideño en el Bajo Nalón y en Asturias», señaló el alcalde.

