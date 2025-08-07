El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
La Guardia Civil ha abierto diligencias tras el suceso. E. C.

Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia

La Guardia Civil ha instruido diligencias por accidente laboral tras los hechos ocurridos este miércoles

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:27

Nuevo accidente laboral en Asturias. Un hombre de 36 años resultó herido de gravedad este miércoles en Pravia cuando se encontraba realizando tareas de reparación de una carretilla elevadora. Según las primeras investigaciones, el soporte que sujetaba la máquina cedió, alcanzando al operario en la cabeza y un brazo.

Los hechos ocurrieron en torno a las 11.20 horas, cuando testigos del accidente dieron la voz de alarma. Agentes de la Guardia Civil de Pravia, efectivos de Bomberos del SEPA, médico de guardia de Pravia, un equipo de atención Primaria de Soto del Barco y la UVI móvil de Avilés se personaron en el lugar.

Otro trabajador que se encontraba en la nave y que fue testigo de los hechos fue el encargado de sacar a su compañero de debajo de la carretilla, por lo que la actuación de los bomberos no fue necesaria.

El hombre fue trasladado en UVI móvil al HUCA con constantes vitales aunque su pronóstico es grave. La Guardia Civil ha instruido diligencias por accidente laboral.

