Parte de la exposición. LVA

José Manuel Díaz expone sus esculturas hechas con madera en San Juan de La Arena

L. L. P.

La Arena

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

La escultura y la naturaleza se dan cita durante estas semanas en la Puerta del Mar de San Juan de La Arena de la mano del artista José Manuel Díaz Alonso.

Bajo el nombre 'Formas de Maternidad', el artista invita a reflexionar sobre la naturaleza a través de esculturas hechas con corteza de árbol tallada. Además en la exposición pueden apreciarse piezas de castaño con más de 300 años de antigüedad, lo que otorga un valor único a la muestra, que trata de indagar en diversas formas de creación.

La exposición puede visitarse de 11 a 14 horas y de 16.30 a 20 horas los lunes, jueves, viernes y sábados. Los miércoles y domingos sólo abre en horario de mañana, de 11 a 14 horas.

Se trata de la primera exposición íntegramente escultórica que acoge este espacio ubicado en la plaza Casimiro Vega de la localidad sotobarquense. El pasado 20 de agosto abrió sus puertas en una íntima inauguración, aunque aún puede visitarse hasta el 21 de septiembre. Por el momento la muestra ha llamado la atención de vecinos y visitantes que se han acercado hasta el emplazamiento y espera seguir cosechando éxito.

Previamente a llegar a Soto del Barco, el artista ya ha expuesto en otros concejos como Aller.

