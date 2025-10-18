El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
San Juan de la Arena. J. C. ROMÁN

La mancomunidad Cinco Villas organiza seis paseos saludables este otoño

La actividad, que ha cosechado gran éxito en otras ediciones, busca combinar salud y naturaleza para personas mayores

L. L. P.

Pravia

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Bajo Nalón vuelve a convertirse en el escenario perfecto para combinar deporte, naturaleza y salud de la mano de los Paseos Saludables, el programa de la Mancomunidad Cinco Villas donde además de hacer ejercicio se busca acercar la historia y el entorno rural de los concejos a la población.

Tras su éxito en otras ediciones, los concejos de Soto del Barco, Pravia y Muros de Nalón retoman la actividad. El primero en hacerlo será Soto el próximo 22 de octubre, de la mano de la concejala Aroa Gutiérrez Paíno. El recorrido partirá de San Juan de La Arena a las 12.30 horas hasta Soto del Barco, pasando por el área recreativa de El Castillo y volviendo hasta la Puerta del Mar. El siguiente paseo que tendrá lugar en Soto será el 12 de noviembre.

En Pravia se llevará a cabo el 29 de octubre y el 19 de noviembre y en Muros de Nalón será el 5 de noviembre y el 26 de noviembre, con la peculiaridad de que este último se desarrollará en San Esteban.

«Conectar con la naturaleza nos aporta cantidad de beneficios a nivel físico, psicológico y emocional. El Bajo Nalón nos ofrece impresionantes zonas verdes para conectar con la naturaleza haciendo ejercicio físico y respirando aire puro », señalan desde la mancomunidad.

Los tres ayuntamientos celebran la acogida de estos paseos en ediciones anteriores y confían en que esta nueva edición tenga el mismo éxito que las pasadas.

Los paseos son gratuitos y en ellos puede participar cualquiera que lo desee. No es necesaria inscripción previa para participar en la actividad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  3. 3 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  4. 4 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  5. 5 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  6. 6 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  7. 7

    17-O Asturias, manifestación contra el peaje de la autopista del Huerna
  8. 8 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  9. 9 Estos son los seis concejos asturianos que carecen de abonados del Sporting de Gijón
  10. 10

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La mancomunidad Cinco Villas organiza seis paseos saludables este otoño

La mancomunidad Cinco Villas organiza seis paseos saludables este otoño