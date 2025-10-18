La mancomunidad Cinco Villas organiza seis paseos saludables este otoño La actividad, que ha cosechado gran éxito en otras ediciones, busca combinar salud y naturaleza para personas mayores

L. L. P. Pravia Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

El Bajo Nalón vuelve a convertirse en el escenario perfecto para combinar deporte, naturaleza y salud de la mano de los Paseos Saludables, el programa de la Mancomunidad Cinco Villas donde además de hacer ejercicio se busca acercar la historia y el entorno rural de los concejos a la población.

Tras su éxito en otras ediciones, los concejos de Soto del Barco, Pravia y Muros de Nalón retoman la actividad. El primero en hacerlo será Soto el próximo 22 de octubre, de la mano de la concejala Aroa Gutiérrez Paíno. El recorrido partirá de San Juan de La Arena a las 12.30 horas hasta Soto del Barco, pasando por el área recreativa de El Castillo y volviendo hasta la Puerta del Mar. El siguiente paseo que tendrá lugar en Soto será el 12 de noviembre.

En Pravia se llevará a cabo el 29 de octubre y el 19 de noviembre y en Muros de Nalón será el 5 de noviembre y el 26 de noviembre, con la peculiaridad de que este último se desarrollará en San Esteban.

«Conectar con la naturaleza nos aporta cantidad de beneficios a nivel físico, psicológico y emocional. El Bajo Nalón nos ofrece impresionantes zonas verdes para conectar con la naturaleza haciendo ejercicio físico y respirando aire puro », señalan desde la mancomunidad.

Los tres ayuntamientos celebran la acogida de estos paseos en ediciones anteriores y confían en que esta nueva edición tenga el mismo éxito que las pasadas.

Los paseos son gratuitos y en ellos puede participar cualquiera que lo desee. No es necesaria inscripción previa para participar en la actividad.