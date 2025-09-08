Pravia celebra hoy su LXIII Descenso del Narcea

C. R. AVILÉS. Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Tras el éxito del concierto ofrecido por las orquestas Top Líder y Kubo, la noche del sábado y madrugada del domingo, los pravianos se despertaron ayer con ganas de más. Y desde luego el programa festivo invitaba a disfrutar porque había actividades para todos los públicos, pero sobre todo de los niños.

Hoy concluyen las Fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia y de Nuestra Señora del Valle con misa (12.30), el LXIII Descenso del Narcea y Torneo 3x3 (16 horas) e hinchables, holi party y espuma (17 horas).