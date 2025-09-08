El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los niños fueron protagonistas en la tarde de ayer en Pravia. ARNALDO

Pravia celebra hoy su LXIII Descenso del Narcea

C. R.

AVILÉS.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Tras el éxito del concierto ofrecido por las orquestas Top Líder y Kubo, la noche del sábado y madrugada del domingo, los pravianos se despertaron ayer con ganas de más. Y desde luego el programa festivo invitaba a disfrutar porque había actividades para todos los públicos, pero sobre todo de los niños.

Hoy concluyen las Fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia y de Nuestra Señora del Valle con misa (12.30), el LXIII Descenso del Narcea y Torneo 3x3 (16 horas) e hinchables, holi party y espuma (17 horas).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  5. 5 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  8. 8 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  9. 9

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico
  10. 10 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pravia celebra hoy su LXIII Descenso del Narcea

Pravia celebra hoy su LXIII Descenso del Narcea