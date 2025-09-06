El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LVA

Pravia comienza sus festejos con la lectura del pregón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El abogado Jacinto Inzunza leyó ayer el pregón con el que se da comienzo a las Fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra ... Señora del Valle, que hoy sábado celebran una misa (12.30 horas), partida simultánea de ajedrez (16.30), de bolos (16.30) y las actuaciones de la Orquesta Top Líder (22) y de Kubo (medianoche).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  4. 4 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  5. 5 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  6. 6 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  9. 9 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  10. 10

    La calle San Antonio de Gijón tendrá mobiliario urbano disuasorio como pidió Podemos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pravia comienza sus festejos con la lectura del pregón

Pravia comienza sus festejos con la lectura del pregón