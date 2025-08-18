Somao recupera una antigua red de captación de agua en La Peñona La obra mejorará la red de consumo de los vecinos y suministrará agua a una plantación de manzanos ecológicos en tres fincas de la zona

L. L. P. Pravia Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

La zona de La Peñona, en Somao, tendrá próximamente una nueva captación de agua. Las obras son fruto de la colaboración entre la parroquia rural de Somao, el Ayuntamiento de Pravia y Principado se durante estas semanas están trabajando de forma conjunta en la recuperación de la captación de agua ubicada en La Peñona.

La actuación, según explican desde el consistorio, persigue un doble objetivo. Por un lado, mejorar el aprovechamiento para el depósito que abastece La Reigada, mejorando la red de abastecimiento de agua de consumo a los habitantes de Somao. Cabe recordar que recientemente la parroquia rural ha limitado el consumo de agua prohibiendo el lavado de coches, llenado de piscinas y regado de jardines ante la falta de lluvias.

Por otro lado, la nueva captación pretende suministrar agua a la plantación de manzanos ubicada en La Peñona, El Ordial y El Curión que cuenta con unas 17 hectáreas. El Principado recuperó el año pasado las tres fincas de la zona con el fin de que además de cultivar manzanas supongan un cortafuegos natural en caso de incendio al tratarse de zonas de baja combustibilidad.

La nueva red de canalización, recuperación del bombeo y la colocación del nuevo depósito supondrán una inversión aproximada de unos 60.000 euros. Se espera que las obras estén finalizadas en los próximos meses. Por el momento su inicio supone un paso en la mejora de los recursos naturales de la parroquia y del concejo.