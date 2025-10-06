Soto del Barco peatonalizará el vial junto al Ayuntamiento La memoria del proyecto contempla la mejora de la accesibilidad a la iglesia parroquial y la unificación del conjunto histórico de la plaza

LUCÍA LÓPEZ PÉREZ SOTO DEL BARCO. Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Plan de Sostenibilidad Turística de Soto del Barco ha echado a andar. Prueba de ello es la nueva licitación que el Ayuntamiento ha publicado y que contempla la reorganización de la plaza Herminio de la Noval, frente al Ayuntamiento.

Las obras tienen un doble objetivo, por un lado facilitar la accesibilidad de la zona y, por otro, mejorar la imagen del conjunto de edificios y unificarla aportando un toque de modernidad. Para llevar a cabo esto se prevé eliminar la calzada frente a la Casa Consistorial peatonalizándola y restringiendo el paso de vehículos por el vial frente a la iglesia, dejando únicamente paso a los autorizados.

Por otro lado, en la calle Luis Casielles, que actualmente es de sentido salida a la calle Maestro Lombardero desde la fachada de la iglesia, se prevé modificar el sentido de circulación haciéndola de entrada desde la calle Maestro Lombardero hacia el colegio. Dotando de mayor radio de giro el enlace en la margen izquierda.

Dada la extensión de la actuación a llevar a cabo, se prevé modificar el acceso a la iglesia parroquial al objeto de permitir el mismo a personas con movilidad reducida y dar cumplimiento a la legislación en materia de accesibilidad.

La obras abarcarán también el saneamiento de la zona y se prevé la colocación de seis farolas nuevas, similares a las existentes actualmente. Así mismo, se contempla el cambio de ubicación de dieciocho de ellas, de hecho, tan sólo se prevé dejar en la misma posición actual tres de las luminarias existentes. Todas ellas contarán con lámparas led, más respetuosas con el medio ambiente y de menor consumo que las actuales colocadas en la zona.

Veinticuatro bancos nuevos

Respecto al mobiliario, los bancos existentes en la plaza se desmontarán y se trasladarán a dependencias municipales para su posterior restauración y aprovechamiento. Además, se prevé la colocación de unos doce bancos nuevos tipo RAR y otros doce de tipo Citizen Eco o similar, ambos 100% plástico reciclado distribuidos según se señale en obra.

También se cambiará el cierre de la iglesia, se protegerá la zona de juegos dada su cercanía con el aparcamiento mediante una valla imitación a madera de plástico reciclado en unos 10 metros de longitud y se dispondrán 6 jardineras de hormigón. Por otro lado, se colocará una pérgola de material reciclado en una superficie de 16 metros cuadrados para proteger de las inclemencias del tiempo.

La obra cuenta con un presupuesto de 284.575,47 euros y supondrá una mejora tanto para vecinos como para turistas.