Yenesi: «La actividad cultural de San Juan de La Arena ha inspirado lo que soy»

Lucía López Pérez Castrillón Lunes, 23 de junio 2025, 08:25 | Actualizado 08:47h.

Unas fiestas no son del todo fiesta hasta que no se inauguran de manera oficial. En La Arena lo saben bien pues a pesar ... de que las celebraciones en honor a San Juan arrancaron el viernes, no fue hasta ayer que lo hicieron formalmente con la lectura del pregón a cargo de la artista Yenesi.

Yenesi se presentó ante su pueblo ni como cantante ni como actriz ni como concursante de 'Tu cara me suena' sino como una vecina más, de las de siempre, las de toda la vida. Ligada desde su nacimiento al pueblo que la ha visto crecer, se dirigió al numeroso público que fue llenando el prado frente a La Rula, con el desparpajo y la alegría que la caracteriza. Entre los presentes no solo estuvieron sus familiares, vecinos, fans y miembros de la Asociación Cultural y Arenesca de Festejos, sino también amigos y caras conocidas como Martín Urrutia, concursante de la última edición de Operación Triunfo. «Desde el pico hasta el tostadero, como La Arena no la hay en el mundo enteró», concluyó la artista su discurso A todos ellos Yenesi se dirigió para agradecer el cariño y el apoyo que ha recibido por parte de su círculo más cercano desde los inicios. Así, reconoció que su carrera artística comenzó en su pueblo, y tuvo un agradecimiento especial a la biblioteca: «Me hace especial ilusión recordar las actividades de teatro y teatro musical que con los pocos recursos hacían lo que podían y han inspirado lo que soy». Durante el breve discurso recordó que «muchas de nosotras tuvimos que irnos pero siempre hace mucha ilusión volver y encontrarse con la gente que hace más bonito este pueblo de lo que es». Precisamente el orgullo de ese pueblo lo reivindicó con un llamamiento a la prensa: «Si hay algún periodista por aquí por favor que no ponga que soy de Avilés. Soy de San Juan de La Arena, no de Avilés. No tengo nada en contra de Avilés, pero que mi madre tuviera que ir a darme a luz al San Agustín no quiere decir que sea de Avilés», solicitó. «Gracias a los hosteleros» Yenesi tuvo también palabras de agradecimiento a los pequeños comerciantes, y a «todas las personas que emprenden negocios locales que dan vida a este pueblo», con una mención especial a «los hosteleros, que dan más vida». Pidió además «que vuelva el sube y baja» y cerró su discurso semi improvisado con un pareado: «Desde el pico hasta el tostadero como La Arena no la hay en el mundo entero» y un grito de orgullo a su pueblo y su identidad. «Puxa La Arena, puxa Asturies y puxa las trans». Aitor Fernández, presidente de Acaf agradeció la asistencia de público arenesco y el «apoyo durante todo el año», así como la participación de Yenesi en las fiestas y su labor para poner en el mapa el pueblo. «Cuando recibimos la noticia de que venía fue un subidón y una alegría. Ha hecho una labor de difusión del pueblo por ponerlo en el mapa porque allá donde va lo menciona y es una labor muy bonita». La Arena se lo agradeció abarrotando el prao en el pregón más multitudinario que se recuerda en los últimos tiempos.

