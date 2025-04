Barbón responde a IU: «La consejera va a comparecer en la Junta tantas veces como sea necesario»

Ana Moriyón Gijón Viernes, 11 de abril 2025, 22:53 Comenta Compartir

El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista de Asturiana (FSA), Adrián Barbón, respondió este viernes a las fuertes críticas de la oposición, pero también de su propio socio de Gobierno, IU-Convocatoria por Asturias, que tildó de «fallida» la comparecencia de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, en la Junta General para responder ante los grupos parlamentarios sobre el trágico accidente minero que tuvo lugar el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo. Sobre estas quejas, Barbón recordó a los grupos que la consejera volverá a comparecer el martes en sesión plenaria, que él mismo responderá a tres preguntas sobre esta cuestión en la sesión del miércoles y que la consejera «está dispuesta a comparecer tantas veces como sea necesario para dar cuenta de cualquier avance en la investigación y cualquier dato que pudiéramos tener».

Eso sí, también reprochó que las fuerzas de la derecha intenten «desviar la atención intentando abrir el foco hacia otras direcciones cuando aquí hay una responsable, que es quien tiene la licencia, y es la empresa la que tiene que responder por ese incumplimiento«, replicó Barbón. El líder socialista lamentó también »la operación orquestada de las derechas« pidiendo la dimisión de la consejera cuando apenas acaba de comenzar la investigación. «Tenían dictada la sentencia antes incluso de que se celebrara el juicio», les reprochó. »Nosotros no vamos a caer en el politiqueo barato«, añadió Barbón.

El secretario general de los socialistas asturianos, que realizó estas declaraciones tras una reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA que habría respaldado de forma unánime la actuación y los pasos que está dando el Gobierno de Asturias ante la tragedia minera, destacó que su Ejecutivo ha dado la cara desde el primer momento y desde el día del accidente. «Yo estuve en la mina. A mí no me tuvieron que sacar de ninguna comida, no se sabe dónde, dónde estuve encerrado y desaparecido horas. Nada más que terminó el Consejo de Gobierno y tuve la primera información me puse en camino para estar allí con las familias y dar la cara, que es lo que creo que debemos hacer los políticos», dijo, al igual que la consejera de Transición y la delegada del Gobierno en Asturias.

Además, recordó que internamente el Gobierno regional ya ha puesto en marcha una inspección general del Servicio de Minas para detectar posibles errores «desde el punto de vista de la tramitación administrativa» y plantear mejoras en los procedimientos e, incluso, como ya ocurrió en otras ocasiones, modificaciones de organismos si fuera necesario.