Barbón defenderá en Bruselas el potencial de Asturias en la industria de Defensa y su rechazo al recorte de la PAC

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se reunirá la próxima semana en Bruselas con los comisarios europeos de Defensa y Espacio, Adrius Kubilius, y de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto. Según informa el Gobierno asturiano, con este viaje, el jefe del Ejecutivo pretende tejer alianzas en el entorno comunitario en sectores estratégicos para el futuro de Asturias, como la industria de la defensa, la agricultura y la pesca.

Durante su encientro, Barbón trasladará a las autoridades europeas el potencial de la comunidad en el ámbito de la defensa, un área con una importante capacidad tractora que engloba desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación de vanguardia.

Destaca el Ejecutivo que Asturias «cuenta con un hub de defensa formado por más de medio centenar de empresas -desde grandes firmas, como Indra, Santa Bárbara, Rheinmetall o Escribano, hasta pymes y compañías emergentes- que aspiran a posicionar la comunidad como referencia en la investigación y el desarrollo tecnológico».

Además se incide desde el Gobierno en que otra de las fortalezas de este sector es que contribuye a la dinamización de todos los ámbitos económicos prioritarios recogidos en la Estrategia de Especialización Inteligente del Principado.

Durante su estancia en la capital belga, el presidente también mostrará el rechazo del Gobierno de Asturias a los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034, por su impacto sobre la agricultura, la pesca y el empleo en el medio rural, así como por sus consecuencias sobre la soberanía alimentaria.

La PAC resulta esencial para el sector primario y, por tanto, para fomentar la soberanía alimentaria, el arraigo territorial, combatir el despoblamiento y avanzar en sostenibilidad. Por todas estas razones, el Principado considera que debilitar la PAC equivale a debilitar el proyecto europeo.

Otras peticiones

Otro de las peticiones que el presidente planteará en Bruselas es que las comunidades sigan participando en el diseño y gestión de los fondos de cohesión.

Además La agenda de Barbón en Bruselas incluye un encuentro con empresariado de origen asturiano, en el que participarán también el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Sicre, y la directora general de Asuntos Europeos, Raquel Fernández, quienes acompañarán al presidente durante su estancia en Bélgica.

El lituano Adrius Kubilius, comisario de Defensa y Espacio, tiene entre sus funciones el refuerzo de la seguridad de la Unión Europea, así como el aumento de las capacidades y el refuerzo de la base tecnológica e industrial del sector.

Por su parte, el italiano Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas, trabaja en el diseño de una política de cohesión simplificada y controla la ejecución de los fondos comunitarios. También debe velar para que las economías europeas sean cada vez más sostenibles y resilientes, especialmente los sectores agroalimentario y pesquero.

