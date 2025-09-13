El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fabrica de armas de Trubia, gestionada por Santa Bárbara Sistemas. E. C.
Industria de defensa en Asturias

La industria de defensa asturiana se prepara para el aluvión de licitaciones de los próximos meses

Santa Bárbara aspira a dos contratos de artillería autopropulsada que suman 3.000 millones y otro de lanzapuentes por 190 millones más

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:36

La industria de defensa está viviendo en Europa un momento de ebullición al calor del programa de rearme de la UE y del crecimiento del ... gasto militar de los estados miembros. España debe acometer un incremento de la inversión equivalente al 2% del Producto Interior Bruto en esta materia para cumplir con las exigencias marcadas por la OTAN y, para ello, el Ministerio de Industria aprobó hace unos meses los primeros nueve Programas Especiales de Modernización (PEM), por importe de 4.722 millones de euros. Será el Ministerio de Defensa quien determine a quién concede cada licitación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  4. 4

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  5. 5 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  6. 6

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  9. 9 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  10. 10

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La industria de defensa asturiana se prepara para el aluvión de licitaciones de los próximos meses

La industria de defensa asturiana se prepara para el aluvión de licitaciones de los próximos meses