Indra contratará en un año más trabajadores para El Tallerón hasta llegar a una plantilla de entre 300 y 500

El presidente de Indra, Ángel Escribano, anunció este martes, tras reunirse en Oviedo con el líder del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, que en los próximos ... doce meses espera incrementar la plantilla de El Tallerón hasta situarla «entre 300 y 500 personas». De este modo, la firma (que cuenta actualmente con 155 trabajadores, espera incorporar a entre 150 y 300 profesionales «en cuanto cojamos ritmo de producción de los nuevos vehículos».

Durante su comparecencia, Escribano avanzó que «la apuesta fuerte y decidida por Asturias» por parte de la compañía que preside incluye un acuerdo con Hunosa para adquirir unos terrenos en los que construirá una pista de pruebas y entrenamiento para los vehículos que se fabricarán en El Tallerón. «Estamos cerrando ubicación, pero se situará entre Mieres y Langreo», explicó.

En cuanto a los plazos y las diferentes fases relacionados con la planta gijonesa, Escribano afirmó que la compañía espera cerrar «antes de fin de año» los contratos y comenzar con la producción en un período de «entre 6 y 8 meses». El presidente de Indra subrayó que, de este modo, se podría entregar los primeros vehículos en un plazo de entre 18 y 24 meses.

Por otro lado, la intención de Indra es que la inversión en Asturias se tramite como proyecto de interés estratégico regional (PIER). En ese sentido, el presidente del Principado, Adrián Barbón, manifestó que el Ejecutivo recibe «con los brazos abiertos» la apuesta de la empresa por la región, especialmente «en un contexto geopolítico tan complejo».

«La compra de El Tallerón por parte de Indra no implica solo la adquisición de las instalaciones, sino también el incremento del empleo y una importante inversión para convertir Asturias en el centro del grupo para todo lo relacionado con la movilidad el Ejército de Tierra», señaló Barbón.