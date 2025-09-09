El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, y el de Indra, Ángel Escribano. E. C.
Industria de defensa en Asturias

Indra contratará en un año más trabajadores para El Tallerón hasta llegar a una plantilla de entre 300 y 500

La multinacional ha cerrado un acuerdo con Hunosa para construir una pista de pruebas en Asturias para los vehículos que salgan de la planta gijonesa

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:28

El presidente de Indra, Ángel Escribano, anunció este martes, tras reunirse en Oviedo con el líder del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, que en los próximos ... doce meses espera incrementar la plantilla de El Tallerón hasta situarla «entre 300 y 500 personas». De este modo, la firma (que cuenta actualmente con 155 trabajadores, espera incorporar a entre 150 y 300 profesionales «en cuanto cojamos ritmo de producción de los nuevos vehículos».

