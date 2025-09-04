El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Amparo Valcarce conversa con trabajadores de El Tallerón, durante el acto por la compra de las instalaciones por parte de Indra. P. Ucha
Industria de defensa en Asturias

Indra comienza a impartir formación a los trabajadores de El Tallerón para su nueva actividad

La plantilla asiste a cursos en la fábrica gijonesa sobre cuestiones de seguridad y acerca del funcionamiento de la empresa de defensa

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:21

Los cerca de 160 trabajadores de El Tallerón comienzan a prepararse para desarrollar la nueva actividad que tendrán las instalaciones tras cambiar de manos. ... De una factoría especializada en calderería pesada pasará a convertirse en el centro neurálgico de la nueva división de Indra de vehículos militares terrestres (Indra Land Vehicles). A finales de agosto se iniciaron los primeros cursos que los trabajadores realizan 'online' en las propias instalaciones fabriles, en un espacio al que Indra ha dotado de nuevos ordenadores.

