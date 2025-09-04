Indra comienza a impartir formación a los trabajadores de El Tallerón para su nueva actividad

Los cerca de 160 trabajadores de El Tallerón comienzan a prepararse para desarrollar la nueva actividad que tendrán las instalaciones tras cambiar de manos. ... De una factoría especializada en calderería pesada pasará a convertirse en el centro neurálgico de la nueva división de Indra de vehículos militares terrestres (Indra Land Vehicles). A finales de agosto se iniciaron los primeros cursos que los trabajadores realizan 'online' en las propias instalaciones fabriles, en un espacio al que Indra ha dotado de nuevos ordenadores.

Se trata de lo que se denomina formación 'onboarding', un proceso con el que se busca integrar a los profesionales en la empresa mediante la transmisión de sus valores y el conocimiento de sus herramientas y los sistemas con los que van a trabajar. Según explicaron fuentes sindicales, también están recibiendo nociones de seguridad para poder desempeñar sus funciones en condiciones de salud laboral adecuadas.

En una segunda etapa, la plantilla tendrá que 'reciclarse' y aprender los métodos de trabajos de Indra. Los empleados de El Tallerón –en su mayoría, soldadores y caldereros–, muy valorados por su buen hacer, están especializados en la fabricación de recipientes a presión, de grandes dimensiones y espesores, destinados al sector energético y la industria petroquímica. Pero ahora tendrán que llevar a cabo unas tareas distintas, enfocadas a la fabricación de blindados. De ahí que tengan que adquirir conocimientos de los ámbitos relacionados con esta actividad.

De forma paralela, Indra acondicionará las instalaciones y luego comprará la maquinaria necesaria para poder comenzar a producir (adquirió la de El Tallerón, pero está por determinar qué podrá utilizar). Los trabajos aún no han comenzado y, según explicó la empresa el pasado 30 de julio, cuando celebró el acto de bienvenida a la plantilla, el periodo de «adaptación a la nueva realidad» se extenderá hasta final de año. Esto conllevará «una significativa inversión en la modernización de maquinaria y equipos y en la reconfiguración de las áreas productivas», precisó entonces el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, aunque no precisó el montante ni concretó plazos. «Tenemos que ver la planta y hablar con las personas», se limitó a decir sobre este asunto.

Precisamente, el presidente de la compañía de defensa, Ángel Escribano, protagonizará un encuentro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo en la capital de la región. Una muestra más del interés de la compañía por Asturias, que aspira a convertir en el centro neurálgico de toda su actividad de producción de plataformas terrestres, con El Tallerón como punta de lanza de la división, que trabajará con tecnología 100% española.