Una broma deja sin Whatsapp en Asturias a 250 universitarios Un usuario maneja la red de mensajería Whatsapp. / J. S. «Cuando uno se mete en un lugar que no controla, te pueden poner en un papelón», advierte la decana de la Facultad de Empresa y Economía | Dos compañeros cambian el nombre de sus grupos por el de 'Pornografía infantil' y la red de mensajería los bloquea E. RODRÍGUEZ OVIEDO. Sábado, 12 octubre 2019, 02:34

La política de 'tolerancia cero' de la aplicación de mensajería Whatsapp puede llevar a los usuarios a quedar totalmente bloqueado para su uso. Ya lo han comprobado varias personas que, en los últimos días, han visto cómo la compañía les prohibía enviar o recibir mensajes después de alguien hiciese una desafortunada broma en alguno de los grupos de contactos en los que participaban. Así, el sencillo hecho de sustituir el nombre del grupo por 'porno infantil' o 'child porn', implica que los miembros pierdan el derecho de enviar o recibir mensajes.

En Asturias, hay al menos 250 afectados. Son, por una parte, 160 estudiantes de la Universidad de Oviedo, en su mayoría de la Facultad de Economía y Empresa. Todos estaban en un grupo de whatsapp para compartir información y, anteayer, sobre las siete de la tarde, empezaron a comprobar que sus respectivas cuentas habían sido bloqueadas ante las quejas recibidas. Poco después descubrieron que «un compañero del grupo» había cambiado el nombre 'Economía 1' por 'Pornografía infantil' y, en el momento en que otro estudiante iba a modificar de nuevo la denominación, otro lo denunció. El resultado: 160 estudiantes sin Whatsapp. Contactaron con el soporte técnico, que se limita a decirles que violan las normas comunitarias de la red de mensajería. Su explicación está relacionada con el cifrado de los mensajes, que implica que desde la empresa no se pueden ver los mensajes que se comparten. En este sentido, debe guiarse por el nombre y la imagen identificativa del grupo para saber si hay algo ilegal. Por esta razón, ha bloqueado 250.000 números cada mes en el último trimestre en todo el mundo.

El decanato de Economía y Empresa fue informado. «¿Qué tipo de acción vamos a tomar? No es una cuestión de facultad. Ya les he dicho que cuando uno se mete en un grupo que no controla, te pueden meter en un papelón», indica la decana, Carmen Benavides. «Si quieren compartir información, pueden hacerlo a través de la vía 'uniovi'». Añade que ninguno de ellos ha denunciado al supuesto compañero que cambió el nombre del grupo en el que, al parecer, había incluso alumnos de la ESO. Por todo ello, niega que el centro esté barajando expulsión alguna. «Dicha competencia correspondería, además, al Vicerrectorado de Estudiantes». Tampoco nadie ha interpuesto una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía, tal y como indica el departamento de comunicación de los agentes, aunque sí han recibido alguna llamada. En la misma situación se han visto 90 estudiantes de Medicina.