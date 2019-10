«Cuando uno se mete en un grupo que no controla, te pueden meter en un papelón» Un grupo de estudiantes accede a la Facultad de Economía. / HUGO ÁLVAREZ La decana de la Facultad de Empresa y Economía asegura que el bloqueo de las cuentas de Whatsapp de estudiantes «es un asunto privado» ELENA RODRÍGUEZ Gijón Viernes, 11 octubre 2019, 19:17

«Vinieron dos alumnas con una profesora y me lo contaron». Carmen Benavides, decana de la Facultad de Empresa y Economía, está al tanto del bloqueo de las cuentas de Whatsapp de los estudiantes, pero sostiene que «es un asunto privado». «¿Qué tipo de acción vamos a tomar? No es una cuestión de facultad. Ya les he dicho que cuando uno se mete en un grupo que no controla, te pueden meter en un papelón. Si quieren compartir información, pueden hacerlo a través de la vía uniovi». Añade que ninguno de ellos ha denunciado al supuesto compañero que cambió el nombre del grupo en el que, al parecer, había incluso alumnos de la ESO. Por todo ello, niega que el centro esté barajando expulsión alguna. «Dicha competencia correspondería, además, al Vicerrectorado de Estudiantes».

Tampoco nadie ha interpuesto una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía, tal y como indica el departamento de comunicación de los agentes. «Sí que se ha recibido una llamada contándolo, pero no hay denuncia», subrayan.