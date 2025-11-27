Con buenas prácticas en Enfermería «las cosas funcionan»

«Recuerdo estar en el suelo con mucho miedo, esperando que todo acabase. Hubiese querido tener información sobre que me estaba pasando, la explicación de ... un profesional». «A veces tienes tanto miedo al dolor que queda por llegar, que no tienes más fuerza». «En ese momento, no sé si hubiera aceptado la ayuda, pero sí que me hubiese gustado que me la ofrecieran».

Quienes firman estas frases son adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida, que decidieron compartir sus emociones con las enfermeras que los cuidan, que les tienden una mano cuando acuden a consulta o están hospitalizados. Profesionales que implementan las buenas prácticas en los cuidados con iniciativas como 'Las cartas de los que no hablan', que Alba Molina, especialista en Enfermería de Salud Mental, expuso ayer en el HUCA. Las frases que compartió con los presentes demuestran que, gracias a su ayuda, «los que no hablan han aprendido a hacerlo».

Un 38% menos de caídas en los hospitales

De este proyecto, llevado a cabo en el área IV para evaluar los cuidados que se dispensa a los pacientes en riesgo de suicidio, se desprende también que «allí donde tenemos personal estable y formado en esta materia, las cosas funcionan». Pero en la I Jornada sobre Buenas Prácticas en los Cuidados, que este miércoles se celebró en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), no sólo se habló de salud mental.

Pilar González (área sanitaria III) habló de la 'Formación que deja huella... sin provocar lesión', relacionada con la guía de prevención de lesiones por presión; Rebeca Folledo y Carla del Llano (área sanitaria V), de su 'A toda leche' para residentes de matrona; y Marta Castañeda (también del área V) puso la 'Seguridad del paciente en el punto de mira', un trabajo que evalúa la efectividad de la guía de buenas prácticas para prevenir las caídas en el ámbito hospitalario. Un dato que ayuda a entender la importancia del trabajo que realizan: con la implementación de estos protocolos «se llegan a reducir las caidas -y por tanto las lesiones- en un 38%».