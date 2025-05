Bulnes lamenta quedarse «aislado»

Olga Esteban Gijón Martes, 20 de mayo 2025, 15:25 Comenta Compartir

Durante los próximos 20 días, el principal acceso peatonal a Bulnes estará cortado. El Parque Nacional de los Picos de Europa ha comenzado las obras para arreglar el puente del Canal del Texu sin opción a dejar un paso habilitado. Eso de por si ya ha molestado a vecinos y a los dueños de los siete negocios que hay en el pueblo, que consideran «una barbaridad» los plazos dados y niegan que la obra fuera urgente. Pero es que, además, los trabajos coinciden con un momento de «incertidumbre» respecto al funcionamiento del funicular.

En los últimos días, el servicio ha sido interrumpido en varias ocasiones, dejando de funcionar durante gran parte del día ayer lunes, por ejemplo. «O no hay servicio por la mañana, o no lo hay por la tarde, o sale con retraso... Cada día es una sorpresa, nunca sabes lo que va a pasar», se queja Alberto Noriega, dueño de El Caleyón, que el último día con problemas «tuve que dar el día libre a los cuatro empleados, porque no podían llegar». Al parecer, el último incidente fue producido por un problema en el cableado «y eso después de una inversión enorme y de que prometieran que todo iba a funcionar mejor«. En otras ocasiones el problema ha sido el sistema de frenado.

La única opción para llegar caminando ahora a Bulnes es hacer una ruta de varias horas, llegando hasta Sotres. «Es una tomadura de pelo», dice Noriega, que ya se dirigió al alcalde planteando estas protestas y preguntando «¿quién se hace cargo de las pérdidas cuando los clientes no pueden llegar?» El último fin de semana, asegura, tuvo varias cancelaciones de comidas por los problemas en el funcionamiento del funicular.

Hay que recordar que el Canal del Texu estuvo cortado varias jornadas en el mes de septiembre, después de un argayo que causó la muerte a un montañero alemán y heridas a su mujer. En aquel momento fue incluso necesario ayudarse de drones para llevar a cabo las tareas en el talud. Ya entonces se analizaron los posibles daños en el puente del Zardu, el que ahora se va a arreglar.

Esta senda es una de las más utilizadas de los Picos de Europa, no solo porque posibilita la llegada a Bulnes sin el gasto que supone hacer uso del funicular. Pero habitualmente se alerta del peligro de desprendimientos.

«No podemos vivir de esta manera, totalmente aislados y sin que nadie se preocupe de nosotros», dice este hostelero, quien lamenta que «se han gastado un montón de dinero que se hubiera podido invertir en hacer una pista por Pandébano para darnos acceso directo y no depender de una máquina que funciona mal y cuesta mucho».