¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gimena Llamedo y Susana Fernández Arias, este martes, en la Junta General.

La campaña contra la prostitución en Asturias desata una pugna sobre quién tiene más «puteros» entre PSOE y PP

La vicepresidenta Gimena Llamedo defiende en la Junta la campaña «Putero no naces, ¡te haces!» frente a las críticas de la popular Susana Fernández Arias, mientras el debate deriva en acusaciones cruzadas sobre escándalos y casos de corrupción en ambas formaciones

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 13:43

Tocaba al Gobierno regional explicar la campaña publicitaria «Putero no naces, ¡te haces!» en la Junta General a preguntas del PP, pero el debate ... derivó, casi de forma inevitable, en una pugna política sobre el número de «puteros» que PSOE y PP tienen en sus filas. La diputada popular Susana Fernández Arias pidió explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, por el respaldo institucional a la campaña, promovida por Médicos del Mundo, que calificó de «escandalosa y completamente inaceptable», al entender que «trivializa la prostitución», se «burla de la dignidad de las mujeres» y demuestra «una profunda desconexión con los valores que debería defender cualquier administración pública que se considere seria».

