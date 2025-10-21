La campaña contra la prostitución en Asturias desata una pugna sobre quién tiene más «puteros» entre PSOE y PP

Tocaba al Gobierno regional explicar la campaña publicitaria «Putero no naces, ¡te haces!» en la Junta General a preguntas del PP, pero el debate ... derivó, casi de forma inevitable, en una pugna política sobre el número de «puteros» que PSOE y PP tienen en sus filas. La diputada popular Susana Fernández Arias pidió explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, por el respaldo institucional a la campaña, promovida por Médicos del Mundo, que calificó de «escandalosa y completamente inaceptable», al entender que «trivializa la prostitución», se «burla de la dignidad de las mujeres» y demuestra «una profunda desconexión con los valores que debería defender cualquier administración pública que se considere seria».

Además, añadió la parlamentaria popular, «su presentación ahora mismo es muy poco oportuna tras los recientes escándalos que han salpicado al PSOE». A partir de ahí, Fernández hizo referencia al caso de corrupción que afecta a los dos últimos secretarios generales del PSOE y denunció que las «tramas corruptas (que se vinculan tanto a José Luis Ábalos como a Santos Cerdán) hayan utilizado a mujeres prostituidas para conseguir mordidas, favores y llegar hasta el mismo corazón del gobierno».

Fernández Arias recriminó que el PSOE, que se presenta como «adalid del feminismo», haya acumulado en los últimos años escándalos relacionados con la «corrupción, prostíbulos, escorts y saunas de la familia de Sánchez». Citó, entre otros, los casos de las menores tuteladas en Baleares, y los relacionados con Tito Berni, Paco Salazar, José Luis Vázquez, Ángel Hernández y Juan Luis Cepa, con episodios de acoso sexual a trabajadoras, para volver a mencionar «el bochornoso episodio de la trama Koldo, que evidenció el consumo de prostitución con dinero público». «¿Qué pretenden ahora? Blanquear todos estos comportamientos indignos», cuestionó.

La número dos del Gobierno regional no tardó en replicar. En primer lugar, defendió el apoyo de su departamento a la campaña publicitaria porque, dijo, «mete el dedo en la llaga» e invita «a la necesaria reflexión social», argumentando que «si no hay puteros no habrá mujeres prostituidas ni habrá trata de mujeres». «Si prevenir la violencia de género no es un interés público, no sé qué lo es, señoría», defendió.

A partir de ahí, y tras asegurar sentirse una «ilusa» por pensar que el PP «no iba a sacar aquí todo esto que me acaba de sacar», Llamedo respondió a los ataques convirtiendo el debate en una pugna sobre el número de escándalos que acumula cada formación. La vicepresidenta recordó que el PSOE expulsó «autonómicamente» a sus dos últimos secretarios generales tras conocerse su implicación en una trama de corrupción y, tras excusarse en un «mire, yo no quería hablar de esto» respondió durantemente a la diputada popular: «Por desgracia, puteros hay muchos, más de los que usted y yo nos podemos imaginar, pero podemos hablar también de los que tienen ustedes», espetó antes de sacar su propia batería. «Podemos hablar de los volquetes de prostitutas, podemos hablar de Correa pidiendo que sean rubias y altas, podemos hablar del 'puteros y varios', que quizá les suene más…», en alusión al caso Pokemon, del que se vieron salpicados varios dirigentes asturianos, ya archivado. «Podemos hablar de todo eso, pero lo que tenemos que tratar de verdad es la explotación que sufren las mujeres», zanjó.