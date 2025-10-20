El hartazgo del campo asturiano vuelve a las calles: convocada una nueva protesta el 3 de noviembre Usaga y Asturias Ganadera unen fuerzas para reclamar al Principado que ponga en marcha «acciones inmediatas y eficaces» ante los problemas del sector

Soraya Pérez Gijón Lunes, 20 de octubre 2025

Las organizaciones agrarias Usaga y Asturias Ganadera han convocado una concentración para el próximo 3 de noviembre frente a la sede de la Presidencia, en Oviedo, para reclamar al Principado que ponga en marcha «acciones inmediatas y eficaces» ante los problemas que afronta el campo asturiano. Así lo manifestó hoy en una rueda de prensa el portavoz de Usaga, Javier García, quien rechazó los «seis años de buenas palabras y malos hechos» del Gobierno que preside Adrián Barbón, al que además criticó por su «inacción» hacia el medio rural.

«Esta concentración convocada para el 3 de noviembre pretende exigir soluciones sobre cuestiones que dependen directamente del Gobierno regional, como la gestión del lobo, la devolución de los montes comunales o la protección del patrimonio rural, entre otras», señaló García.

Añadió que «el oscurantismo sobre los datos del control del lobo en Asturias es absoluto», subrayó tras reprochar que el Principado tenga «la peor respuesta de todas las comunidades al norte del Duero» en la gestión de esos controles.

Por otra parte, el portavoz de Usaga criticó el «absoluto desprecio y desinterés en el campo asturiano por parte de los partidos que sustentan al Gobierno regional, al rechazar una ley de protección del medio rural como la ley de Patrimonio Sensorial, imprescindible para el sostén de las actividades agrarias», recordó Javier García.

La devolución de los montes a los vecinos

Javier García también exigió en la rueda de prensa «la devolución de oficio de los montes comunales a los vecinos con derechos históricos reconocidos» e hizo un llamamiento a las demás organizaciones agrarias a «participar y apoyar» la concentración del próximo 3 de noviembre.

Por último, Alfonso Artidiello, de Asturias Ganadera, explicó que la protesta será «un punto de partida» que puede significar el inicio de otras movilizaciones si el Principado continúa sin atender las demandas del sector. «Estamos hartos de promesas incumplidas», zanjó.