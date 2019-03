Carnaval en Avilés: El disfraz a concurso se olvida de la música

Los concursos de disfraces del centro comercial El Atrio y de El Corte Inglés bailan con mucho ritmo, pero no al compás de la temática oficial del antroxu avilesino. Se vieron ayer grupos de 'Grease' y algún rockero, pero ganaron quienes echaron la vista atrás para inspirarse en vehículos de décadas pasadas, en clásicos populares o en éxitos cinematográficos ya rentabilizados. Un derroche de imaginación, en cualquier caso que no premió a todos los que se esforzaron por lucir un disfraz distinto y bien trabajado.

El Atrio premió, en categoría infantil, un 'Viaje a los años 60' a bordo de un Citröen, 'La manzana encantada', que emuló un ambiente arbóreo y 'Novia reciclada', un espectacular vestido confeccionado con vasos, platos y cucharillas de plástico blanco lucido por Alma Sánchez Méndez. Su tía, atenta a su desfile por la pasarela, la bajó en volandas a pesar del manejo que ella tenía de un atuendo que lleva disfrutando desde el pasado viernes. La autora es su tía María Jesús Méndez, apasionada de las habilidades, que ni sabe cuántos vasos y platos empleó en un vestido que llamó la atención. También disfrazaron a su hijo Adahy Pérez Méndez como un arrecife de coral realizado con espumas, corchos y todo tipo de material reciclado. Un mes de trabajo que, sin embargo, no obtuvo premio.

En adultos, 'Los jubilados de Versalles', dos niños sentados en sendos butacones, consiguieron el primer premio, seguidos de 'Avatar' y de la 'Lámpara de Tiffanys'. Avatar estuvo interpretado por Yolanda Rendueles, una joven de Villaviciosa que concursa en El Atrio desde 2013. Confesaba ayer en voz baja que este año realizó el disfraz «deprisa y corriendo» porque no tenía pensado antroxarse, pero está claro que quien tiene mano se nota y se llevó el segundo premio, aunque por el camino se dejó un dedo de un pie. Fueron precisamente los pies una de las partes más llamativas del disfraz, realizados con unos zancos y unos guantes de jardinería rellenos de espuma. Por su parte, La Lámpara de Tiffanys fue para otra de las habituales, María del Mar Gallego, a quien ya la presentadora Susana preguntaba qué hacía con el premio que ganaba año sí y año también.

En la categoría de grupos, murgas y charangas ganó Súper Mario Kart, seguido de unos animosos Soldaditos de Plomo y de Muertos de Risa, con un alegato por la inclusión de los dependiente en sus camisetas.

El Corte Inglés

No se quedó atrás en participación y originalidad el concurso de El Corte Inglés. Allí, en la categoría de grupos ganaron los once niños de diez a trece años que se vistieron par ala ocasión de cocineros y tartas. En segundo lugar, los seis aviadores y paracaidistas con edades de los dos a los once años.

En parejas, Telva Fernández y Giulia García ganaron con su 'Cisne negro', por delante de las hermanas Daniela y Valeria Suárez Pérez, de cuatro y nueve años, disfrazadas de Vespas.

Por último, en categoría individual, Cíes López, de seis años, se llevó el gato al agua con su disfraz de 'Faunia' y Galo Augusto Alija, de catorce, con su 'AT-ST', la máquina de combate bípeda gigante controlada por humanos del universo de Star Wars.

Fueron los mejores, con permiso de otros que también eran muy buenos, de unos 150 participantes, algunos de los cuales presentaron su disfraz con coreografía incluida.