«Esi Culín, esi Culón, van a celebrar l'antroxu de Xixón» Actuación de Jerónimo Granda, en el Ayuntamiento de Gijón. / Arnaldo García La sidra fue el nexo temático que los pregoneros, Higiénico Papel, utilizaron en su discurso de arranque del carnaval MARLA NIETO Gijón Viernes, 1 marzo 2019, 21:08

Decenas de gijoneses, entregados a la causa, abarrotaron la Plaza Mayor durante la lectura del pregón que marca el inicio del antroxu. La responsabilidad recayó en esta ocasión en la compañía teatral quienes utilizaron la candidatura de la sidra a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad como hilo conductor.

lY para la ocasión, dos embajadores de lujo, 'Culín' y 'Culón', quienes tiraron de ironía y mucha sátira reivindicativa para repasar la actualidad local, regional y nacional. Siempre al son del «caldu de dioses, chorru sidreru y bastiazu doráu», como no podría ser de otra forma. No es no. O dicho de otra forma, los pregoneros no dudaron en que se conseguirá el reconocimiento sidrero internacional: «vamos toos xuntos, hermanaos, garraos de la manina, faciendo el trenecito, culito con culito, pechito con pechito, equí somos toos del mesmu equipu, del equipu sidreru».

¿Alguien pensaba que no hablarían de elecciones? «El guapu va a querer corta-y la coleta al melenes y el que falaba d'horros y de frixuelos, va a querer come-y la merienda al Naranjito, esi que últimamente ta muy Malú», espetaron entre risas y siguieron: «asina que mirái bien a ver a quién vais votar, que dempués vienen los lloros y los lamentos».No se olviodaron de dar un paseo por el tema taxi, de gran controversia actual, siempre poniendo a la sidra como excusa: «quiérenla toos, los probes, los ricos, los de Contrueces y los de Somió.

Los taxistas, los de Uber y los de Cabify», señalaron con ironía.En cada cambio de tema, aclamaban con ímpetu la frase «esi Culín, esi Culón, van a celebrar l'antroxu de Xixón», progresivamente más recitada por los allí presentes, que se sentían identificados. Y es que la sidra siempre supone un nexo, no solo temático como en el discurso de los Higiénico Papel, sino en muchos ámbitos sociales de los vecinos de la región. Por eso fue, sin duda, atinar en la elección de la materia que daba arranque a cinco días de fiesta sin pausa.

«Xijonesas y xijoneses a esfrutar per tolo altu. A antroxase, a fartase de frixuelos y casadielles, a beber sidra asgaya, a rozase, que el roce fae el cariñu. A querese. Olvidaivos nestos díes d'antroxu de tolos problemes, de tolos malos rollos. Tol mundo a baillar, a desfilar, a folgar y a desfogar». Por último pidieron a los ciudadanos que entrenen bien este antroxu para agosto, que es la fiesta de la sidray «hai que batir el Record del mundu de escanciáu simultáneu». Previo al pregón, en la misma Plaza Mayor actuó el cantautor Jerónimo Granda interpretando sus 'Colpes del antroxu'.