Más personajes de fantasía que reales en el Antroxu de Oviedo Jaime Vilardebó, Paloma González y sus hijos Nicolás, de 7 años, y Julia, de 3, escogieron los personajes de la película ambientada en México 'Coco'. / FOTOS: ALEX PIÑA Los vecinos de Oviedo disfrutan de la fiesta, el color y las charangas, sobre todo si se disfrazan en familia SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Domingo, 10 marzo 2019, 04:03

«¿Cuándo vuelve a ser Carnaval?». El pequeño Leo Fernández, de 3 años, considera que «Carnaval es la mejor fiesta del mundo». Vestido de payaso, ayer esperaba nervioso la llegada de las charangas acompañado de sus padres, mientras cogía ideas para el año que viene. Todo apunta a que dentro de un año será un pirata.

Los ovetenses viven la fiesta de disfraces con tantas ganas como la noche de Reyes o San Mateo. Para algunos, incluso es hasta mejor. Y con mucha fantasía. La química Desiré Ugarte eligió este año un clásico como es Minnie Mouse: «No falto un año. Es genial sobre todo para los niños», aseguró. A su lado, Leticia Menéndez, de Batwoman, y su marido David Magadán, de Capitán América, esperaban ansiosos el inicio del desfile más original del año. «Siempre nos disfrazamos con Luca y con Chloe, nuestros hijos», afirmaron.

Nora Flórez, de 5 años, adora poder disfrazarse. «Es lo más guay», aseguraba la pequeña acompañada de sus padres. Iba de mariquita. Muy cerca de ella, Edith Fra, de 6 años, arriesgó más en el disfraz. «Tenía claro que quería ir de unicornio rosa», afirmó su madre. Así que hasta tuvo que teñirse el pelo de rosa.

Leo Fernández Payaso «¿Cuándo vuelve a ser Carnaval? Ya tengo la idea para el año que viene, iré de pirata» Javier Menéndez Pollito «Igual hace veinte años que no me disfrazaba. Me convenció mi mujer, pero está bien la fiesta»Asunción García Pollito «Me encanta Carnaval. No hay un año en el que no me disfrace. No fallo ninguno»

Asunción García, que no pierde la oportunidad de disfrazarse desde hace años, convenció a su marido Javier Menéndez para ir de pollitos. «Igual hace veinte años que no me disfrazo, pero la verdad es que me gusta bastante», reconoció. Este año la temática propuesta para el desfile era el cine, y la familia Vilardebó González siguió la regla a rajatabla a pesar de no participar. Escogieron los personajes de la película mexicana 'Coco'.