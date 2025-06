Carolina López, Presidenta de Vox en Asturias y portavoz en la Junta General: «PP y Foro ya le han puesto este año muchas veces la alfombra roja al PSOE»

La portavoz del Vox en la Junta, Carolina López (Tineo, 1985), asume la presidencia del partido en medio de una fuerte crisis política tanto ... autonómica, con dos dimisiones en el Gobierno de Adrián Barbón en apenas dos meses; como nacional, con una presunta trama de corrupción que salpica a la cúpula del PSOE. López carga duramente contra ambos Gobiernos, pero también contra el PP, al que acusa de ponerle «la alfombra roja» al Ejecutivo regional pero también de «blanquear» en el Congreso el 'caso PSOE'. Frente a todo ello, asegura, Vox «sólo quiere recuperar el sentido común».

–Primera mujer que preside Vox Asturias. ¿Cómo lo afronta?

–Vox es un partido de ideas, con unos valores, y mi nombramiento es la continuidad de la labor que han hecho los anteriores presidentes: Roberto Espina, Ignacio Blanco y José María Figaredo. Mi género no tiene nada que ver. Asumo el cargo con mucha responsabilidad y con un gran equipo detrás para implantar con más fuerza, si cabe, el proyecto de Vox en Asturias.

–Figaredo llevaba sólo dos años en el cargo. ¿Ya tocaba relevo?

–José María Figaredo tiene muchas responsabilidades dentro del Congreso, con diferentes portavocías, y recientemente ha sido padre por tercera vez. Y claro, el tiempo es el que es. Pero mi llegada representa la continuidad a su labor.

–¿Podemos confirmar ya que volverá a ser la candidata de Vox a la Presidencia?

–No, no. Cuando llegue 2027 ya veremos qué pasa.

–¿Le gustaría?

–Cuando llegue el momento, veremos. Ahora mismo estamos escuchando a los asturianos e intentando llevar a la Junta propuestas en beneficio de Asturias. En Vox sólo queremos recuperar el sentido común.

–Vox Asturias está resistiendo a la crisis territorial que la formación ha sufrido en otras comunidades con bajas muy importantes. ¿Se han recuperado ya de salidas como las de Monasterio o Espinosa de los Monteros?

–Las decisiones de cada uno son personales y nosotros las respetamos, pero Vox sigue con las mismas ideas y valores, no hemos cambiado ni un ápice, porque seguimos defendiendo el mismo proyecto de siempre. Vox continúa con la idea de recuperar el sentido común y de servir a los asturianos y a los españoles en general para cambiar todas las políticas tan nefastas de los socialistas, que nos han traído a la situación actual.

–La noticia de la semana son los audios de Santos Cerdán, pero ni Pedro Sánchez adelanta elecciones ni el PP presentará moción de censura...

–En el PSOE, su número 1, el 'capo' Sánchez, está haciendo de nuestro país su espacio de recreo, amnistiando a criminales, asaltando las instituciones, robando a los españoles para colocar a los suyos… Es el peor presidente que hemos tenido en democracia. Mientras tanto, estamos viendo cómo PP y PSOE se necesitan mutuamente, a todos los niveles. Y así queda demostrado cómo pese los peores atropellos de este Gobierno el PP se niega a romper sus pactos en Europa.

–Los socialistas asturianos dicen estar decepcionados, pero abogan por mantener el Gobierno para garantizar la continuidad de las políticas progresistas. ¿Qué le parece?

–Vemos a un Barbón y a una FSA con un silencio absolutamente cómplice. Desde Vox le exigimos a la FSA que se pronuncie, que se deje de excusas y de cortinas de humo y pida elecciones ya. Pedimos a los diputados asturianos de todas las formaciones políticas que no sigan blanqueando el 'caso PSOE'.

–PP y Foro han pactado un acuerdo de colaboración. ¿En qué situación queda Vox?

–Vox se queda en el mismo sitio como tercera fuerza política de Asturias y en crecimiento, porque estamos viendo al PP que unas veces se asocia con el PSOE y otras con Foro. Nosotros estamos a otra cosa.

–¿Les han hecho PP y Foro también su propio «cordón sanitario», como el PSOE?

–No es un cordón sanitario, es un cordón antidemocrático, porque no están respetando a la tercera fuerza política de Asturias. Es su estrategia partidista. Tanto PSOE como PP y Foro parece que están en un juego de tronos y ya hemos visto cuántas veces PP y Foro le han puesto la alfombra roja al PSOE este año. Van con los de la feria y vuelven con los del mercado.

–En Asturias parece que la única forma de que la derecha gobierne es sumando los votos de PP y Vox. ¿Hoy por hoy es viable ese acuerdo?

–Nosotros siempre hemos sido claros. Queremos sacar de las instituciones todas las políticas socialistas que han destruido y que están destruyendo a Asturias, pero siempre que se respete nuestro proyecto, nuestras ideas y sobre todo a nuestros electores.

–¿Apoyarían a Álvaro Queipo como presidente?

–Vox trabaja para seguir creciendo y a lo mejor nos tiene que apoyar él a nosotros. Salimos a ganar. Cuando llegue 2027 veremos en qué situación nos encontramos y qué es lo que se puede hacer. Lo que hay que hacer ahora es vivir el presente y fijarse en la realidad que tenemos en Asturias para ir haciendo propuestas en la Junta que solucionen los problemas que día tras día nos trasladan los asturianos.

–Habla de 2027, pero estos días tanto PP como ustedes pedían un adelanto electoral en Asturias. ¿Cree que unas elecciones ahora serían una solución?

–Es que el Gobierno de Adrián Barbón es el desgobierno absoluto. Todos los sectores, todas las consejerías, tienen problemas. Estamos ante la cuarta consejera dimitida o cesada y ellos tienen que ser consecuentes con el clamor de la calle. Hablan de diálogo, pero es que no han dialogado con nadie, porque ellos lo único que quieren es imponer su criterio.

–El Gobierno reprocha la presencia de Vox en las manifestaciones convocadas por los docentes de la enseñanza pública al entender que su partido está «inhabilitado» para defender ese modelo de educación.

–El que está inhabilitado para hablar de la educación pública es precisamente el PSOE. Todos los sindicatos, absolutamente todos, hasta los que tienen en nómina, salieron a la calle protestando porque este Gobierno no les había escuchado ni les daba solución a unas reivindicaciones que no son de ahora, sino de hace muchísimos años. Defendemos que todos los asturianos puedan tener acceso a una educación pública de calidad sin adoctrinamientos ni ideologías sectarias porque la educación es el verdadero ascensor social que va a preparar a los niños, a los jóvenes, para su futuro laboral. Que Vox no defiende la enseñanza pública es un mantra inventado por la izquierda.