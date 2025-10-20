El Ayuntamiento de Castrillón indemnizará de nuevo a doce socorristas

Una docena de socorristas de Castrillón han vuelto a ganar la batalla judicial al Ayuntamiento por las retribuciones del año 2023 después de que el ... TSJA declarara en 2022 que «deben ser incluidos dentro de la aplicación del convenio municipal y deben estar sujetas a las mismas condiciones laborales que el resto de las personas trabajadoras que cualitativamente realizan las mismas funciones y asumen las mismas responsabilidades en el Ayuntamiento de Castrillón».

Tras ganar las sentencias de 2021 y 2022, el Juzgado de lo Social número 1 de Avilés ha vuelto a darles la razón sobre el año 2023. La sentencia expone que «los socorristas que prestan servicios para el Ayuntamiento demandado deben percibir también retribuciones ajustadas al convenio municipal, siendo equiparable el puesto de Socorrista Acuático al Grupo Profesional C2 Nivel 18». En 2024 el Ayuntamiento aprobó la RPT en la que se incluyó el puesto de coordinador del plan de salvamento y socorrismo, y socorrista acuático.

Recurso tras recurso

Lamentan que este año tampoco se les haya pagado bien lo que les obliga a recurrir de nuevo a la vía judicial

Los socorristas celebran esta nueva sentencia, aunque a la vez lamentan tener que recurrir a la vía judicial para que se cumpla el convenio colectivo. Recuerdan que ser incluidos en ese acuerdo laboral del Ayuntamiento de Castillón «lo ganamos con sentencia firme en diciembre de 2024, ya que el Consistorio recurrió la primera sentencia favorable a nosotros».

Avanzan, además, que denunciarán también las retribuciones que han percibido este año, ya que «siguen sin cumplirlo». Los trabajadores lamentan la situación y no entienden porque no se les paga correctamente ya que el Ayuntamiento «concatena sentencias en contra, sin importarle pagar costas ni intereses ni nada».

Las indemnizaciones de esta nueva sentencia superan en algunos casos los mil euros a percibir.