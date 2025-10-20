El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un socorrista en la playa de Salinas. PABLO NOSTI

El Ayuntamiento de Castrillón indemnizará de nuevo a doce socorristas

El Juzgado de lo Social número 1 de Avilés les da la razón en una sentencia sobre las retribuciones salariales de los trabajadores en 2023

L. L. P.

Salinas

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Una docena de socorristas de Castrillón han vuelto a ganar la batalla judicial al Ayuntamiento por las retribuciones del año 2023 después de que el ... TSJA declarara en 2022 que «deben ser incluidos dentro de la aplicación del convenio municipal y deben estar sujetas a las mismas condiciones laborales que el resto de las personas trabajadoras que cualitativamente realizan las mismas funciones y asumen las mismas responsabilidades en el Ayuntamiento de Castrillón».

