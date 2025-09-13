El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Castrillón abrirá el 22 de septiembre el plazo de matrícula de las escuelas culturales

L. L. P.

PIEDRAS BLANCAS.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

El próximo 22 de septiembre abre el plazo de matrícula para las Escuelas Culturales y de Música del Patronato Municipal de Actividades Culturales de ... Castrillón. Los impresos para inscribirse se entregarán hasta el 25 de septiembre en la Escuela de Música Municipal en horario de 16 a 20 horas. Las plazas son limitadas, y para el desarrollo de cada uno de los cursos tiene que haber un mínimo de 10 personas matriculadas. En el programa se incluye una amplia oferta musical desde gaita, percusión tradicional, música y movimiento para niños y niñas hasta lenguaje musical, piano y guitarra acústica, además de formación en pintura, baile o teatro. Los cursos se desarrollarán en Piedras Blancas, Salinas y Raíces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  6. 6 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  7. 7

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  8. 8 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  9. 9

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Castrillón abrirá el 22 de septiembre el plazo de matrícula de las escuelas culturales