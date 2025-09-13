Castrillón abrirá el 22 de septiembre el plazo de matrícula de las escuelas culturales
L. L. P.
PIEDRAS BLANCAS.
Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00
El próximo 22 de septiembre abre el plazo de matrícula para las Escuelas Culturales y de Música del Patronato Municipal de Actividades Culturales de ... Castrillón. Los impresos para inscribirse se entregarán hasta el 25 de septiembre en la Escuela de Música Municipal en horario de 16 a 20 horas. Las plazas son limitadas, y para el desarrollo de cada uno de los cursos tiene que haber un mínimo de 10 personas matriculadas. En el programa se incluye una amplia oferta musical desde gaita, percusión tradicional, música y movimiento para niños y niñas hasta lenguaje musical, piano y guitarra acústica, además de formación en pintura, baile o teatro. Los cursos se desarrollarán en Piedras Blancas, Salinas y Raíces.
