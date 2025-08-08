El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La inspección se llevó a cabo con unas cámaras para detectar fugas. LVA

Castrillón inspecciona con cámaras las tuberías de Arnao para dar solución a las grietas

El objetivo, según explican desde el Ayuntamiento, es detectar posibles fugas que puedan ser parte de lo que provoca el hundimiento

L. L. P.

Arnao

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:23

Los trabajos para poner solución al hundimiento en el paseo de Arnao han comenzado. Ayer, personal de Tragsa se encargó de inspeccionar con dos cámaras distintos tramos del saneamiento del poblado de Arnao, así como del que conecta en el interceptor procedente de Santa María del Mar.

Para facilitar la inspección de las tuberías, previamente se ha encargado desde el área de Obras una limpieza de las mismas, a falta de la limpieza de un último tramo, al que accederán las cámaras la semana que viene.

El objetivo, según explican desde el Ayuntamiento, es detectar posibles fugas que puedan ser parte de lo que provoca el hundimiento en la explanada que da acceso al museo y al poblado, aunque por el momento no se haya localizado ninguna en las tuberías analizadas.

Hace unas semanas la Policía Local balizó la zona en la que desde hace tiempo se vienen produciendo grietas en el firme. La medida se tomó después de que un vecino alertase de «un fuerte ruido». No obstante, un geólogo descartó en un primer análisis el riesgo de hundimiento del paseo aunque desde el Ayuntamiento se llevará a cabo un estudio geotécnico para descartar cualquier riesgo.

El problema con las grietas, según explican los vecinos, se remonta a hace unos años. El 2019 se llevó a cabo una reparación por parte de AZSA ante la necesidad de intervenir sobre la tubería de agua de alimentación desde Las Chavolas hasta la fábrica de AZSA en Arnao, tras detectar una rotura en la calle La mina. Ante la presencia de grietas en 2022 se encargó un estudio geotécnico que este año ha sido actualizado por la empresa Ingenort SL en el que se concluye el avance de las grietas y la perdida de verticalidad del muro.

