David Menéndez Barítono y vecino ejemplar: «Castrillón es importante como para tener una infraestructura cultural completa »

Para el barítono David Menéndez (Castrillón, 1975) la música siempre ha sido su primera opción. Esa pasión, que comenzó casi por casualidad, le ha llevado ... a actuar en algunos de los teatros más prestigiosos del mundo y todo ello sin dejar atrás su concejo que el 17 de diciembre lo reconocerá como vecino ejemplar en un acto con algunas sorpresas.

–Enhorabuena por la distinción. ¿Cómo la recibe?

–Pues con mucha ilusión. La verdad que los reconocimientos siempre hacen mucha ilusión, pero cuando además son desde casa y son de aquellos que te han visto crecer, no solamente físicamente sino a nivel artístico, es como que te la hace el doble.

–Ha estado siempre muy ligado al concejo, no solo por haber nacido aquí y haberse formado sino también por iniciativas como el curso de música de verano.

–En la época en la que yo vivía aquí es cuando empecé a estudiar canto. Estuve trabajando en Avilés, en el colegio San Nicolás de Bari, y en Salinas, en el colegio Estilo, y en esa época me dedicaba a la enseñanza. Cuando me fui ya estaba haciendo muchas masterclasses, ya daba clases en muchos sitios, y consideré que sería una opción muy chula, un poco para mí y un poco también para Castrillón, el hecho de que yo pudiera venir a trabajar aquí y hacer un curso de verano.

–¿Qué recuerda de esos comienzos?

–Cuando yo estudiaba no había auditorio, no había escuela de música, no había nada. Castrillón es un concejo lo suficientemente importante como para que tenga una infraestructura a nivel cultural que tenga que ver un poco con todo. En la biblioteca había sala de exposiciones y digamos que la parte plástica estaba más cubierta, pero la parte musical no. Eso fue una reivindicación mía siempre aquí y mi manera de contribuir y de agradecer esa insistencia de que había que tener un auditorio cuando se inauguró el Valey fue la de hacer el curso de verano. Creo que también era una buena manera de poner Castrillón un poco en el mapa para mucha gente.

–Es el intérprete español que ha cantado en más ocasiones en el Teatro Bolshoi de Moscú. ¿Cómo se vive eso viniendo de un sitio tan pequeño?

–Con vértigo, porque es como que uno va y trabaja y vas cantando y no eres consciente realmente de lo importante y de la trascendencia que tiene. A veces te llegan las cosas de manera inesperada y en ese momento te da el vértigo pero una vez que te metes, por mi manera de funcionar, considero que en todos los sitios voy a preparar de la misma manera una actuación. Al final, el reto no está tanto en el sitio sino cómo te preparas para afrontarlo, ¿no? Cuando sales y lo ves desde fuera dices: jolín, es que salí de aquí, de San Martín de Laspra.

–¿Qué consejo le da a alguien que quiera seguir sus pasos y dedicarse a esto?

–Lo que yo les digo muchas veces a mis alumnos es que el objetivo para alguien que se dedica a cantar tiene que ser cantar muy bien, excelentemente bien, cantar al top de sus posibilidades. Pero tiene que tener muy claro que eso no te da la llave laboral y el objetivo no es llegar a vivir de ello, que también, pero si tú te marcas ese objetivo puede frustrarte porque puede ser que no lo consigas.

–¿Se acerca más la gente a la ópera?

–Cada vez más. En la sociedad mediática que vivimos uno de los pocos hechos artísticos que hace que tú puedas salir de ahí y que es súper completo es fundamentalmente la ópera, la música en general, pero la ópera es un espectáculo súper completo que a la gente le sorprende.