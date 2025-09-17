Los emprendedores de Castrillón serán reconocidos a finales de año El Ayuntamiento convoca los Premios Empresariales, a los que se destinan un total de 5.000 euros a repartir en tres categorías

Castrillón hace un llamamiento a sus emprendedores, que ya pueden presentar sus candidaturas a los Premios Empresariales que cada año otorga el Ayuntamiento.

Este año los premios alcanzan su vigésima edición, galardonando las iniciativas empresariales nacidas en el concejo y reconociendo el trabajo de sus emprendedores. La Junta de Gobierno aprobó el 4 de septiembre la nueva convocatoria cuyo acuerdo se publica esta semana en el BOPA.

El Ayuntamiento destina un total de 5.000 euros para las tres categorías premiadas, teniendo un valor de 2.000 euros el premio a la iniciativa empresarial, de otros 2.000 euros la trayectoria y de 1.000 el accésit.

En la primera modalidad podrán participar las empresas y autónomos de Castrillón, que se hayan constituido en los últimos cinco años. Esto es, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024.

En el caso de la trayectoria empresarial podrán participar las empresas y autónomos que lleven al menos 10 años en funcionamiento, a fecha 31 de diciembre de 2024. Respecto al accésit podrán participar las candidaturas que cumplan con los requisitos de las bases, no pudiendo recaer sobre las empresas premiadas en las categorías anteriores.

La entrega de los premios se llevará a cabo a finales de año en el Ayuntamiento. «Es una edición muy especial ya que es la número 20 de reconocimiento a nuestros empresarios que son motor de este concejo», señala Nuria González-Nuevo, portavoz del gobierno local y concejala de Gobernanza.

El plazo para la presentación de las candidaturas estará abierto hasta el 30 de setiembre. Las propuestas deberán presentarse de manera online. El jurado estará compuesto por miembros de Castricom, la Cámara de Comercio, UCAYC, FADE, AJE, La Curtidora y la Asociación Empresa Mujer.

