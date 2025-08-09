IU pide explicaciones sobre el uso del layer municipal en Avilés

El grupo municipal de Izquierda Unida de Castrillón ha pedido explicaciones al gobierno municipal sobre «el uso del escenario layer propiedad del Ayuntamiento de Castrillón ... durante la celebración del festival privado La Grapa desarrollado recientemente en Avilés». La coalición asegura tener «constancia» de que la estructura se utilizó en ese festival, pero no de «ninguna solicitud formal ni por parte del Ayuntamiento de Avilés ni de los promotores del evento para el préstamo de dicho material municipal, ni tampoco informe técnico o autorización expresa que justifique su cesión».

IU recuerda que el escenario fue adquirido en el anterior mandato por un importe de 90.000 euros «para el uso por el propio Ayuntamiento de Castrillón para sus actividades así como para las asociaciones vinculadas a nuestro concejo», pero que sin embargo se ha prescindido de él «en fiestas locales y el Alcuentro de Gaitas».

«Entendemos que los recursos municipales deben destinarse prioritariamente a las actividades culturales y sociales del concejo y que cualquier uso externo debe estar debidamente regulado, autorizado y justificado», reclaman, y exigen aclaraciones sobre su uso en el festival avilesino y si se ha recibido algún tipo de contraprestación por este uso. La formación tiene dudas sobre si el mismo escenario ya se utilizó en el mismo festival el año pasado y piden también información al respecto.

El conflicto por el escenario parece estar en relación con la paralización del montaje de la estructura que sufrió el festival un día antes de su inicio, cuando también hubo dudas sobre su peso.