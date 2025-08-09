El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Policía Local paralizó temporalmente el montaje del escenario en El Muelle. A. L. J.

IU pide explicaciones sobre el uso del layer municipal en Avilés

La coalición denuncia que el escenario propiedad del Ayuntamiento de Castrillón se usó en un festival musical del concejo vecino

L. L. P

PIEDRAS BLANCAS.

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

El grupo municipal de Izquierda Unida de Castrillón ha pedido explicaciones al gobierno municipal sobre «el uso del escenario layer propiedad del Ayuntamiento de Castrillón ... durante la celebración del festival privado La Grapa desarrollado recientemente en Avilés». La coalición asegura tener «constancia» de que la estructura se utilizó en ese festival, pero no de «ninguna solicitud formal ni por parte del Ayuntamiento de Avilés ni de los promotores del evento para el préstamo de dicho material municipal, ni tampoco informe técnico o autorización expresa que justifique su cesión».

