Salinas volverá a convertirse a partir del miércoles en el epicentro de la cultura surfera de la mano del Longboard Festival, que este año alcanza su vigésimo segunda edición. Tras los preparativos, Rocío Alba (Avilés, 1969) ultima en estas semanas los detalles para el que es el primer festival del verano en Castrillón.

–¿Cómo van esos preparativos?

–Está todo encarrilado, estamos abriendo casi las puertas. El lunes ya empezamos el montaje y lo tenemos ya todo listo, estamos con los nervios de última hora que siempre es como si empezásemos el primer festival.

–Más deportistas, más música y más 'market'. ¿Apunta esta edición a ser la más grande?

–Más grande a nivel de competición y de más calidad. No es que otras ediciones no hayan sido buenas, porque hubo años muy buenos, pero se está recuperando después de años competiciones federadas como por ejemplo la liga ETL, que es una liga europea bastante importante y con un nivel muy alto. Además la tenemos por primera vez en Salinas y tenemos ese honor. Luego tenemos la copa de España de Longboard y el Campeonato de España de Kneeboard. Seguimos con el festival de skateboard de AP8Skate. Dentro del market vamos a montar un 'surfmarket' con más marcas de surf. ¿Mayor? No lo sé, pero sí que más interesante. No hay que dejar de lado que es un festival de surf, y lo que nos interesa es tener marcas de ese estilo, independiente de otro tipo de producto, que los acogemos a todos.

–¿Qué supone que Salinas sea el único lugar en el que se celebre la Liga Europeade Longboard?

–Al final es la única ciudad de España en la que la liga ETL va a estar. Para nosotros supone un honor y también es un aliciente para divulgar el surf no solo a nivel local sino también nacional y europeo.

–Prevén organizar una competición popular. ¿Cómo surge esta idea?

–Hace años ya se hacía, pero fue decayendo y hemos vuelto a rescatar ese campeonato en el que pueden participar tanto federados como no federados. Puede participar quien quiera, lo único que los nos federados tendrán que pagar un poquito más para el seguro que ya tienen los federados.

–Ademas del surf, el skate vuelve a colarse de lleno en el festival un año más.

–Seguimos con el festival de skateboard de AP8Skate. Lo hicimos un poco de prueba y siempre creímos que el Skate es como surfear en el asfalto y siempre creímos que tenía su sitio dentro del festival. Probamos un año, fue un éxito rotundo. Al segundo también y esperamos que este año se repita, no hay dos sin tres y es casi ya una cita obligatoria en el Longboard.

–¿Con qué otras actividades va a encontrarse el público?

–Con un montón de talleres gratuitos y orientados, muchos de ellos, al surf, aunque no es necesario que las personas que participen sepan hacer surf. Hay talleres de joyería con microplásticos en los que se hará primero una recogida de plásticos en la playa y luego se harán las joyas. Iyán Castaño vuelve a hacer una intervención en la playa, que el año pasado fue espectacular, y es algo muy interesante, de quedarte con la boca abierta porque parece mentira lo que puede hacer con una tela y cómo coge la esencia. OceansSociety hace clases de jiu jitsu y se harán tablas de surf infantiles.

–El deporte no falta pero la música tampoco. De hecho el primer día se contará con nombres como Ramudo o Ely Swing.

–En música estamos dando el do de pecho, dentro de nuestras posibilidades porque no somos un festival de música, pero hemos vuelto a apostar por artistas locales. Apostamos desde el minuto cero por tener público y que disfrute con nosotros de forma gratuita. Apostamos por tener a la gente de aquí, de hecho los djs están relacionados con la cultura del surf ya sea porque han dado clases aquí o les gusta el surf.

–Las cifras de asistencia siempre son masivas. ¿Esperan repetir el éxito este año?

–Como mínimo, efectivamente, repetir. Siempre subimos un poco más pero eso te lo contaré al final. Si nos fiamos de la redes sociales el éxito del festival sube como la espuma y esperamos que luego la asistencia sea proporcional a las visitas en redes.

–Durante la presentación del festival señaló que este año se quiere dedicar el festival a la mujer y a las dificultades para entrar en este negocio.

–No tanto a nivel deportivo porque en España no estamos mal, pero sí que hay países dentro de la Unión Europea que sí. Llevamos haciendo permisos igualitarios desde 2007, pero lo que es el negocio en el mundo del surf sigue habiendo pocas mujeres que estén al frente de una escuela de surf, o que lleven festivales. Sí que hay muchas detrás, que se encargan de llevar muchas cosas, pero al frente son todo hombres, lo que no quiere decir que no trabajen. La representación es mínima y es muy complicado, muchas veces las administraciones te tomen en serio.

–¿Por qué el festival sigue triunfando a pesar de tantos años a sus espaldas?

–A pesar de lo que algunos puedan creer, no hacemos daño a nadie. Vamos enfocados a una única cosa que es el deporte. No queremos molestar ni a hostelería ni a vecinos, aunque siempre hay críticas, pero no se puede gustar a todo el mundo. Nuestro compromiso es con el deporte y con que la gente disfrute.