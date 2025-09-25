«Podemos ver a víctimas de trata comprando en el supermercado»

«No existe un perfil del putero». Esta fue una de las conclusiones que se pusieron ayer de manifiesto en la charla 'La letra pequeña ... de la prostitución', ofrecida en la Casa de Encuentro de Piedras Blancas por Aridane Cuevas, de Médicos del Mundo, dentro del día internacional contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Durante la jornada se expuso el trabajo que realizan desde Médicos del Mundo en la inclusión laboral de mujeres que han estado en situación de prostitución, una tarea que no siempre es sencilla ya que «aunque parezca raro se vuelve una zona de confort, es decir, si esto es lo que conozco me acabo creyendo que es para lo único que sirvo» por lo que el trabajo psicológico en estas situaciones es fundamental.

Aridane Cuevas se encargó además de desmontar algunos de los mitos alrededor de la prostitución como la existencia de voluntad o el libre acceso por parte de las mujeres. Así mismo, señaló que las nuevas tecnologías han permitido que «hoy en día podemos ver víctimas de trata comprando en el supermercado» ya que los móviles que manejan cuentan con geolocalización y controles parentales, por ejemplo.

En el desarrollo de lo que Amelia Tiganus, de quien se proyecto un vídeo, denomina «la fabricación de la puta» cabe destacar que «el 100% de las mujeres que tenemos han sido víctimas de violencia sexual», según señaló Cuevas .

A esto, se suma el cambio de perfil de las mujeres que, si bien en los años 80 eran españolas con grandes adicciones, ahora son migrantes en situación irregular. La asociación colabora con el Ministerio de Igualdad para darles una nueva vida.