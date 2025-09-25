El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aridane Cuevas en la charla. LVA

«Podemos ver a víctimas de trata comprando en el supermercado»

Médicos del Mundo, ofreció una charla en Castrillón para visibilizar su labor reinsertando laboralmente a las mujeres

L. L. P.

Piedras Blancas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

«No existe un perfil del putero». Esta fue una de las conclusiones que se pusieron ayer de manifiesto en la charla 'La letra pequeña ... de la prostitución', ofrecida en la Casa de Encuentro de Piedras Blancas por Aridane Cuevas, de Médicos del Mundo, dentro del día internacional contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Espacios grises

