El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Policía Local de Castrillón. JOSÉ SIMAL

La Policía Local de Castrillón lleva atendidos más de un centenar de accidentes este año

Los agentes han prestado asistencia a 66 personas por caídas en domicilios y aceras y han realizado 12 detenciones relacionadas con el sistema Viogen

L. L. P.

Piedras Blancas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Más de un millar de incidencias es lo que lleva atendido la Policía Local de Castrillón en lo que va de año. Entre ellas, destacan ... las caídas, que suman un total de 66 y conforman uno de los motivos más frecuente para el desplazamiento de los efectivos de los agentes municipales, que fundamentalmente afecta a personas mayores que se encuentran solas. La mitad de estos accidentes, 33, tuvieron lugar en la vía pública, mientras que los 33 casos restantes fueron asistencia a caídas en domicilios que no necesitaban la atención de personal sanitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  3. 3 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  7. 7 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  8. 8

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  9. 9 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  10. 10 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Policía Local de Castrillón lleva atendidos más de un centenar de accidentes este año

La Policía Local de Castrillón lleva atendidos más de un centenar de accidentes este año