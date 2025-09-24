La Policía Local de Castrillón lleva atendidos más de un centenar de accidentes este año

Más de un millar de incidencias es lo que lleva atendido la Policía Local de Castrillón en lo que va de año. Entre ellas, destacan ... las caídas, que suman un total de 66 y conforman uno de los motivos más frecuente para el desplazamiento de los efectivos de los agentes municipales, que fundamentalmente afecta a personas mayores que se encuentran solas. La mitad de estos accidentes, 33, tuvieron lugar en la vía pública, mientras que los 33 casos restantes fueron asistencia a caídas en domicilios que no necesitaban la atención de personal sanitario.

Los datos se extraen del balance de actividad de la Policía Local en el que se contabilizan 1.210 incidencias durante este 2025. En total se han elaborado 642 informes, de los que 455 ha sido realizados a petición de otros departamentos municipales; 87 que son relativos a cuestiones de residencia o convivencia y 100 que se solicitaron al cuerpo castrillonense de policía desde distintos órganos judiciales. En esta relación no se contabilizan otros informes necesarios para el municipio, como los que acompañan al estudio de cualquier licencia de armas o de tenencia de perros potencialmente peligrosos.

Durante el año se han contabilizado, además, 129 accidentes de circulación. Seis de ellos implicaron el atropello de peatones, y en otros siete casos el accidente se produjo por la presencia de animales en la carretera. Además, se han realizado 15 detenciones, de las cuales dos fueron por delitos contra la seguridad vial, mientras que el resto fueron por motivos de seguridad ciudadana o activación del sistema Viogen de protección de víctimas de la violencia de género.

De estas últimas se contabilizaron un total de 12 incidencias a víctimas con riesgo bajo. Además se intervinieron en 22 casos de desavenencias vecinales, 9 por ruido en domicilios y 7 por ruido de perros. Igualmente se registraron 157 incidencias en la vía pública con aviso a Obras y Servicios.

En los primeros 261 días de 2025 la Policía Local de Castrillón concedió 14 permisos de tenencia de armas y 48 para perros potencialmente peligrosos. Los efectivos policiales intervinieron también en seis casos de absentismo escolar y realizaron 14 recogidas de animales, sobre todo de perros y gatos aunque hubo salidas motivadas por otras especies, como una tortuga o una lechuza.

La plantilla actual de la Policía Local está compuesta por un total de 27 agentes y una administrativa. El servicio, no obstante, se refuerza cada año durante la temporada estival con la incorporación de ocho auxiliares de policía que realizan diferentes labores de apoyo.