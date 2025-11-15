El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ignacio Menéndez, Pilar Fernández Pardo y Nuria González-Nuevo ante el centro de salud de Piedras Blancas. LVA

El PP pide que el presupuesto regional de 2026 incluya el centro de salud de Piedras Blancas

«El actual es claramente insuficiente dada la presión asistencial», defiende la diputada regional Pilar Fernández Pardo en Castrillón

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los diputados regionales del Partido Popular continúan con su ronda de reivindicaciones en Castrillón iniciada esta semana. Ayer fue el turno de la portavoz de Sanidad del PP en la Junta General del Principado, Pilar Fernández Pardo, que pidió al Gobierno de Barbón «un compromiso firme y certero para la construcción de un nuevo centro de salud en Piedras Blancas», asegurando que el actual es «claramente insuficiente dada la presión asistencial».

Lo hizo recordando que en estas semanas se presentarán los presupuestos regionales para el próximo ejercicio. «Creemos que es el momento de incluir una partida presupuestaria en los mismos para su construcción inmediata», reclamó al Ejecutivo regional formado por POSE e IU.

Recordó que en los últimos tres años las cuentas del Principado incluyeron distintas partidas para la redacción del proyecto que fueron menguando con el paso del tiempo y sin un resultado efectivo: «Los presupuestos del Principado consignaban 177.000 euros para este proyecto en 2023, luego desaparecieron en 2024 y en 2025 sólo se asignaron 56.000 euros».

Fernández Pardo estuvo acompañada por la también diputada y portavoz del gobierno local Nuria González-Nuevo y el edil Ignacio Menéndez. Precisamente y con respecto a la reducción del presupuesto la primera denunció «el abandono del Gobierno de Asturias con el municipio» además de señalar el partidismo ya que, según dijo, cuando el PP llegó al gobierno de Castrillón lo que se hizo fue retirar la partida presupuestaria comprometida para el nuevo centro de salud, incluida en los presupuestos autonómicos».

