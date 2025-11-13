El PP regional pide a Educación la mejora estructural del colegio de Campiello La diputada Gloria García reclamará hoy en la comisión de Educación una solución para las deficiencias en ventanas, suelos y fachada

Lucía López Pérez Castrillón Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El colegio Maestro José Luis García Rodríguez, 'Campiello', está a punto de cumplir medio siglo de vida y aunque han sido muchos los alumnos y profesores que han pasado por él a lo largo de este tiempo, lo que no parece haber cambiado es su estado exterior.

Ayer, la diputada popular y portavoz de Educación en la Junta, Gloria García, se acercó al centro para denunciar las carencias que sufre el edificio. Entre ellas destacó el estado de las ventanas para las que «tanto el centro como las familias llevan años reclamando un cambio».

Según señaló García, las ventanas actuales «no ajustan bien. Unas no cierran, otras ni siquiera pueden abrirse. Esta situación provoca que los niños pasen frío, que en algunas aulas entre agua y que en otras haya falta de ventilación».

Por otro lado, la diputada regional también señaló el estado del suelo del gimnasio, el cual «presenta desperfectos que ponen en riesgo a los alumnos», a los que se suma además que «la planta baja tiene goteras y la fachada se encuentra en un estado lamentable». Todas estas cuestiones serán llevadas hoy a la comisión de Educación en la Junta General del Principado.

Desde el Ayuntamiento, la portavoz del gobierno, Nuria González-Nuevo, ratificó esta situación y recordó que la solución a las deficiencias estructurales en los centros es competencia de la Consejería de Educación. «Somos conscientes de que el equipo directivo ha hecho todo lo que estaba en su mano. Desde el Ayuntamiento hemos colaborado en todo lo que podemos y hay otra serie de mejoras que se van a llevar a cabo y que podemos asumir, pero las estructurales son competencia de la Consejería y pedimos no estar en esta permanente demanda».

González-Nuevo destacó que existen otros centros con deficiencias en el concejo. Así es el caso del colegio Manuel Álvarez Iglesias de Salinas, en el que el año pasado se detectaron algunos problemas en las columnas del patio.

Durante el encuentro también estuvo presente una pequeña representación de las familias que solicita una solución pronta a las carencias que presenta un edificio de casi 50 años.