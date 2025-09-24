El PSOE acusa al gobierno de Castrillón de dejar a San Adriano sin saneamiento
La modificación del Plan de Inversiones de Aqualia, que se llevará el viernes al Pleno, excluye ese proyecto e incluye una obra en Naveces
L. L. P.
Piedras Blancas
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00
La modificación del Plan de Inversiones de Aqualia, que se llevará al Pleno este viernes, ha generado las críticas del PSOE de Castrillón que ... señala que se ha eliminado una actuación de saneamiento en San Adriano, que ya estaba aprobada, para sustituirla por una obra de abastecimiento en Naveces.
La propuesta del gobierno local plantea la renovación de la tubería que abastece desde el depósito de Las Vallinas a los depósitos de Santa María del Mar, Naveces y los Carbayos, debido a que se encuentra muy degradada por su antigüedad, algo que en las últimas semanas ha obligado a interrumpir el suministro en la zona.
Desde el PSOE señalan que se trata de una actuación necesaria, sin embargo, critican que «llega a costa de dejar sin ejecutar una mejora comprometida para San Adriano». Aseguran, además, que los informes técnicos municipales advierten de que el documento aportado por Aqualia es solo una memoria valorada y no un proyecto completo, lo que puede provocar retrasos y problemas de ejecución.
«Lo que es inaceptable es que el PP enfrente a unos pueblos con otros cuando el Ayuntamiento dispone de más de 30 millones de euros de remanente sin utilizar», señala Iván López, portavoz del PSOE. En su opinión, «no hay excusa para que parroquias como San Adriano sigan esperando las obras que necesitan y que ya estaban previstas».
