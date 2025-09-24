El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de San Adriano. MARIETA

El PSOE acusa al gobierno de Castrillón de dejar a San Adriano sin saneamiento

La modificación del Plan de Inversiones de Aqualia, que se llevará el viernes al Pleno, excluye ese proyecto e incluye una obra en Naveces

L. L. P.

Piedras Blancas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

La modificación del Plan de Inversiones de Aqualia, que se llevará al Pleno este viernes, ha generado las críticas del PSOE de Castrillón que ... señala que se ha eliminado una actuación de saneamiento en San Adriano, que ya estaba aprobada, para sustituirla por una obra de abastecimiento en Naveces.

