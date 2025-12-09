«El PSOE e IU de Castrillón son cooperadores del escarnio del Principado al concejo»

El cruce de reproches entre PP y la oposición continúa a raíz de las partidas presupuestarias que el Principado destina a Castrillón para el ... próximo año.

Desde IU esta semana exigían al gobierno local que negociara las inversiones en la Junta General del Principado, algo que desde el PP recuerdan que se ha llevado a cabo recientemente. Los populares consideran que «el PSOE e IU de Castrillón son socios cooperadores del escarnio que perpetra el Gobierno regional de PSOE e IU con Castrillón y los castrillonenses en el proyecto de presupuestos del Principado para 2026».

En este sentido, el gobierno local ya ha adelantado que estudiará presentar enmiendas a la propuesta de presupuestos para que se llevan a cabo proyectos como la senda de La Plata, el nuevo centro de salud de Piedras Blancas y las obras de mejora en los colegios públicos de Campiello y Salinas. «Esperemos que PSOE e IU corrijan su inmenso error y voten a favor de ellas, y no continúen con el bloqueo municipal que mantienen en el Ayuntamiento desde que han pasado a la oposición», asegura la portavoz popular Nuria González-Nuevo.

IU reclama al gobierno la finalización de la reforma del Valey o la puesta en marcha de la renovación del Museo de la Mina

Ante las críticas de los grupos municipales de IU y PSOE sobre la falta de reunión del Ayuntamiento con otros organismos, desde el PP recuerdan que «el alcalde pidió hace un año una entrevista a Barbón, petición que reiteró hace un mes, sin obtener respuesta». Así mismo, aclaran que en la Junta General del Principado se han solicitado en las correspondientes comisiones la puesta en marcha de varios proyectos para el concejo. «Este maltrato se debe sin duda porque los castrillonenses no les han votado para mantener el gobierno municipal, todo lo demás son disculpas peregrinas», señalan.

Desde el PSOE, por su parte, defienden la gestión del Principado mientras que desde IU reclaman al gobierno local la finalización de proyectos como la reforma del Valey o la puesta en marcha de la renovación del Museo de la Mina de Arnao.