Cobero en una caja registradora de última generación en un establecimiento.
Los autónomos asturianos, ahogados por una «burocracia inasumible e inseguridad jurídica»

Se sienten «aliviados» por el aplazamiento del nuevo sistema de facturación, pero también remarcan que «muchos tenían todo instalado para empezar a funcionar el día 1 de enero»

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:25

En 2026 entrará en vigor Verifactu, el nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria (AEAT) que tiene como objetivo reforzar la lucha contra el ... fraude fiscal mediante la digitalización, trazabilidad y automatización de los procesos de facturación y gestión tributaria. Un procedimiento que, no obstante, genera muchas dudas entre los autónomos asturianos, hasta el punto de pedir un retraso en su implantación. «Se puede detener. Esta es una decisión que toma el Gobierno y, por tanto, puede decidir dar un plazo o no implantarlo, así de claro», defiende Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Asturias, que denuncia que el nivel actual de burocracia «es inasumible»: «Ya está bien del acoso, de las complicaciones, de las trabas y de las dificultades, porque trabajar nos sale carísimo y está muy castigado».

