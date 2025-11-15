El PSOE ve ratificada su denuncia sobre Urbanismo en las declaraciones del edil del área

Yolanda De Luis Avilés Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El debate abierto por el PSOE sobre la gestión del PP en Castrillón en materia de Urbanismo no ha quedado zanjado tras las explicaciones del edil del área. Es más, para los socialistas castrillonenses, se les da todavía más la razón en su crítica a la nula gestión en esta materia en los años de gobierno de los populares. Ayer el portavoz municipal, Iván López, afirmaba que «si el propio concejal de Urbanismo reconoce que en dos años y medio han sido incapaces de proveer del personal necesario la oficina técnica, poco más podemos añadir. Nos da la razón en nuestra denuncia. Una sola licencia de obra nueva en diez meses es un auténtico desastre; dos años y medio sin cubrir los puestos necesarios en la oficina técnica es dejadez; que a un emprendedor le tengan dando vueltas desde hace dos años exigiéndole documentación que ya presentó es pura incompetencia», dijo.

«Que el concejal deje de buscar culpas ajenas, se ponga a trabajar», pidió el portavoz municipal socialista, que afeó lo que calificó como un relato victimista del PP que, para él, «es una falta de respeto a la ciudadanía, que merece la vedad».

Además, añadió sobre la respuesta del edil de Urbanismo a las críticas a su gestión que al PSOE le «resulta llamativo el ajuste de cuentas del actual concejal de Urbanismo, Ignacio Menéndez, con el anterior concejal, Gustavo Prieto, su compañero de partido que denunció a su propio gobierno por irregularidades en una tramitación urbanística, cuando habla de la 'nefasta gestión anterior'». Para López, «el PP, una vez más, utiliza las instituciones para dirimir sus peleas internas. La ciudadanía de Castrillón no puede ser la perjudicada por las desavenencias internas del PP, pero lo está siendo porque quien gobierna lo está haciendo en clave interna».

Con todo, Iván López concluye que su grupo municipal continuará denunciando lo que entiende como una dejación de funciones del gobierno local.