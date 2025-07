El rechazo del área logística como proyecto estratégico centra el debate en el pleno

La decisión del Principado de denegar la declaración de proyecto de 'interés estratégico' a la futura área logística junto al aeropuerto protagonizó ayer parte ... del debate político en el pleno de Castrillón.

Si bien todos los grupos municipales se muestran a favor del proyecto, el consenso no es el mismo en los pasos a seguir para sacarlo adelante. Desde IU, Yasmina Triguero defendió un polígono mixto mediante una colaboración público-privada y destacó que «el proyecto, en resumen, desde mi punto de vista era humo», en base al informe que realiza la empresa encargada de determinar si el proyecto puede ser de 'interés estratégico' o no.

«No existe calificación de suelo adecuado a la finalidad, es decir, no hay suelo industrial. No se especifican inversiones industriales y/o de servicios concretas, es humo. Se habla de que posiblemente se puedan desarrollar empresas pero no tienen nombre y apellidos. Se habla de dinero que no está debidamente acreditado y puestos de trabajo que son estimados», destacó la portavoz de IU, entre otras carencias que presenta la solicitud.

Cabe destacar que ninguno de los terrenos alrededor del aeropuerto cuenta actualmente con la catalogación adecuada para llevar a cabo la implantación de empresas. Iván López, del PSOE, defendió que a la hora de llevar a cabo proyectos de esta magnitud «hay que seguir una serie de pasos» mediante «una gestión muy pulcra» para evitar «pelotazos urbanísticos».

Rafael González, de Vox, entiende que «el proyecto debe ser de 'interés estratégico'» y brindó ayer su apoyo al gobierno de Castrillón ante cualquier iniciativa al respecto.

Precisamente, la portavoz del gobierno, Nuria González-Nuevo, fue la encargada de defender la postura del PP respecto al proyecto. «Nuestra posición es clara, creemos que es un proyecto muy importante para Castrillón y para Asturias», afirmó y aclaró que aún cabe recurso de los promotores y que, en caso de no salir adelante, el proyecto podría llevarse a cabo por otra vía más lenta.

Por otro lado, el gobierno local sacó adelante todos los puntos del día. El pleno aprobó varios reconocimientos extrajudiciales de crédito de este año y el pasado, correspondientes a diversas facturas, y dio cuenta del informe de morosidad de 2025 que, si bien ha bajado hasta los 13,22 días en este trimestre, tanto desde IU como desde el PSOE pidieron al gobierno local «responsabilidad en la gestión» y mayor transparencia ya que, según señaló Triguero, «desde 2022 no se publica nada en transparencia económico-financiera» en el portal de la web municipal.