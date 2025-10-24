El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una sentencia del TSJA ratifica el acuerdo de la CUOTA que obliga a demoler un chalé en Salinas. Pablo Nosti
Castrillón

Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular

La Policía Local de Castrillón denunció en 2023 las obras al comprobar que la vivienda inicial se había demolido para construir un nuevo inmueble

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:08

Un vecino de Salinas deberá demoler su chalé tras haber realizado obras de ampliación sin los permisos necesarios. Así lo señala una sentencia del ... Tribunal Superior de Justicia de Asturias que resuelve el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en el que se informaba «desfavorablemente» y se denegaba «la autorización para la legalización de las obras de reforma de vivienda unifamiliar» ubicada en el Barrio de Padre, en Castrillón.

