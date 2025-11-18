El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mercedes Rivera, a la izquierda, con el alcalde, Fernando Luis Figaredo, y la primer teniente de alcalde, Cristina Fidalgo, el día que el PP se hizo con la Alcaldía de Proaza merced a una moción de censura. O. V.

Cisma en el PP de Proaza: la teniente de alcalde se pasa al grupo mixto y deja a los populares en minoría

Mercedes Rivera abandona la disciplina de su partido y año y medio después de que los populares arrebataran la Alcaldía al PSOE con el apoyo de IU

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:43

Cisma en el PP de Proaza y que puede acabar con el desalojo del popular Fernando Luis Figaredo de la Alcaldía año y medio después de arrebatársela al PSO ... E. Según pudo saber ELCOMERCIO.es, la hasta ahora segunda teniente de alcalde, Mercedes Rivera, ha presentado la documentación necesaria para pasarse al Grupo Mixto, por lo que el Partido Popular se quedaría con sólo dos concejales, frente a los tres del PSOE. Izquierda Unida, que fue quien rompió el pacto que tenía con los socialistas para dar el gobierno local al PP, tiene un edil.

