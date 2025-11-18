Cisma en el PP de Proaza: la teniente de alcalde se pasa al grupo mixto y deja a los populares en minoría

Cisma en el PP de Proaza y que puede acabar con el desalojo del popular Fernando Luis Figaredo de la Alcaldía año y medio después de arrebatársela al PSO ... E. Según pudo saber ELCOMERCIO.es, la hasta ahora segunda teniente de alcalde, Mercedes Rivera, ha presentado la documentación necesaria para pasarse al Grupo Mixto, por lo que el Partido Popular se quedaría con sólo dos concejales, frente a los tres del PSOE. Izquierda Unida, que fue quien rompió el pacto que tenía con los socialistas para dar el gobierno local al PP, tiene un edil.

Según pudo saber ELCOMERCIO.es, la salida del equipo de gobierno de Rivera se debe a discrepancias con el alcalde. Según apuntan, estas diferencias vienen arrastrándose desde hace tiempo. En las última semanas fue cada vez mayor ese distanciamiento hasta que la hasta ahora segunda teniente de alcalde decidió abandonar la disciplina del grupo popular y solicitar su paso al Grupo Mixto.

Con este movimiento, el alcalde Fernando Luis Figaredo y la primera teniente de alcalde, Cristina Fidalgo, se quedan como únicos ediles del PP en un equipo de gobierno local formado por ellos mismos. Esta minoría complica el trabajo en una corporación ya de por sí muy fragmentada y de un gobierno local que se queda sin los apoyos necesarios para sacar adelante presupuestos y proyectos.

Por tanto, la pregunta ahora es: ¿habrá otra moción de censura en Proaza, la segunda en lo que llevamos de legislatura? El PSOE no contempla por ahora esta opción. «Seguiremos haciendo oposición y veremos cómo avanza la legislatura», comenta a ELCOMERCIO.es la secretaria general de la agrupación local, Nerea Díaz.