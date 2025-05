Educación ofrece la opción de tener jornada continua a los colegios asturianos los meses de jornada reducida

Parece un juego de palabras, pero no lo es: posibilidad de 'cambiar' la jornada reducida por una jornada continua. Según ha podido confirmar EL COMERCIO ... esa es la oferta que hará la Consejería de Educación a todos los centros públicos y concertados de Asturias tras haber tomado la decisión en firme de eliminar la reducción de jornada que tradicionalmente los colegios aplicaban los meses de junio y septiembre.

Esta semana, Educación anunciaba que por fin se atendía la histórica demanda de ampliar el comedor escolar a esos dos meses en el centenar de centros públicos cuya gestión de ese servicio depende directamente del Principado. Hasta ahora, su comedor empezaba en octubre y finalizaba en mayo, por lo que familias y sindicatos llevaban años reclamando la ampliación. La consejería se había comprometido a atender la demanda y así lo ha hecho, pero eso ha supuesto un cambio que afecta no solo a ese centenar de centros, sino a todos los sostenidos con fondos públicos del Principado.

Hasta ahora, se daba la opción de poder reducir la jornada en una hora en septiembre y junio si los centros podían compaginar bien ese horario con el comedor y el transporte escolar, si lo tenían. Muchos optaban por salir a las 13 horas, en lugar de a las 14. A partir de ahora, para atender la demanda de ese centenar de colegios, se hace obligatorio que mantengan las cinco horas lectivas y Educación ha decidido que no puede haber diferencias entre el alumnado, por lo que todos estarán obligados a mantener las cinco horas lectivas durante todo el curso, sin excepción.

La situación se complicaba mucho para los centros que tienen jornada partida durante el curso (la mayoría de los que están en esta situación son los concertados, pero también algunos públicos) pero que en esos meses, y con esa posibilidad que tenían de reducir la jornada lectiva, no tenían clase por la tarde. A partir del próximo curso se verán obligados a mantener las cinco horas. La solución que les ofrece el Principado es que puedan aplicar una jornada continua en junio y septiembre, esto es, de 9 a 14 horas, en lugar de 9 a 12.30 o de 9 a 13 y luego un par de horas por la tarde, como suelen hacer el resto de meses.

Es la única situación en la que los colegios podrán aplicar el cambio de jornada sin hacer una consulta a la comunidad educativa, paso obligatorio para aquellos que desean pasar de la jornada partida a la continua, una modificación que requiere de un amplísimo respaldo de las familias.

Los centros concertados ya habían mostrado su malestar. Pero, sobre todo, lo han expresado los sindicatos educativos, que han pedido por unanimidad a Lydia Espina que retire esa decisión. La consejera ha defendido que la nueva medida no cambia el horario laboral de los docentes, algo que no convence. Espina hace alusión también a la necesidad de conciliación de las familias y de garantizar la «igualdad de horas lectivas para todo el alumnado de Asturias». La tensión ha aumentado hoy: la Junta de Personal Docente no Universitario de Asturias exige la «rectificación inmediata». Y lo hace de forma unánime, algo que no es habitual en los últimos tiempos en el seno de los sindicatos educativos.

En un comunicado hecho público, acusan a la consejera y su equipo de «opacidad» por no haberles informado de esta decisión que en su opinión va en «detrimento de la calidad de la enseñanza al alumnado». «La jornada reducida es beneficiosa para el alumnado para facilitar su adaptación al ritmo de un nuevo curso y para afrontar un final de curso en las mejores condiciones. Además, permite al profesorado realizar las labores de planificación inicial y evaluación final de una manera más eficiente, redundando por tanto en la calidad de la enseñanza en nuestros centros educativos». Defienden que la combinación de jornada reducida y comedor ya se realiza sin problema en los colegios cuyo servicio depende de los ayuntamientos, «lo que demuestra que es posible su aplicación y que la decisión de la Consejería no responde a cuestiones organizativas, sino a decisiones caprichosas e injustificadas».

«Por todo ello, exigimos a la Consejería la rectificación inmediata de la decisión unilateral, y la apertura de una negociación con la Junta de Personal Docente». Por eso, han solicitado con carácter de urgencia una reunión con Espina y con el presidente, Adrián Barbón.