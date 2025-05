Los sindicatos exigen mantener la jornada reducida en los colegios asturianos

Olga Esteban Gijón Miércoles, 7 de mayo 2025, 12:50 | Actualizado 13:03h. Comenta Compartir

La Consejería de Educación anunciaba ayer que atendería una demanda histórica: la ampliación del comedor escolar en el centenar de centros donde el ... servicio depende directamente de la Administración regional. Lo que nadie esperaba, o al menos no los sindicatos, que al atender esa petición tomaría una decisión que no les ha sentado nada bien: acabar con la tradicional jornada reducida que los colegios asturianos aplican en junio y septiembre. Al iniciar el curso y las últimas semanas del mismo, los colegios con jornada continua (la práctica totalidad de los públicos y algunos concertados) adelantan la salida de la dos a la una de la tarde. En cuanto a los que mantienen la jornada partida, en esos meses no tienen clase por la tarde.

Educación lo justifica en la necesidad de igualar las condiciones de todos los centros, pero los sindicatos no están de acuerdo. Todos se han mostrado en contra de la decisión. «Rechazamos categóricamente que esta medida (la ampliación del servicio de comedor) venga acompañada de la supresión de la jornada reducida en estos meses, una decisión que ha generado un profundo malestar entre el profesorado», explica CC OO. No se trata de ampliar su horario, ya que aunque hubiera menos horas lectivas los docentes debían cumplir su horario, pero esas horas, alegan, permitían «disponer de una hora diaria adicional (pasando de 3 a 8 horas semanales) para atender la creciente carga burocrática impuesta por la Administración: informes, evaluaciones, programaciones y otros requerimientos que, lejos de disminuir, no dejan de aumentar». Los sindicatos ponen de ejemplo los colegios cuyos comedores gestionan los ayuntamientos, donde sí hay comedor en junio y septiembre y se ha aplicado siempre la jornada reducida. «Desde ANPE valoramos positivamente la ampliación del comedor a estos meses, pero advertimos que suprimir la jornada reducida supondrá un perjuicio pedagógico para el alumnado: en junio, por el cansancio acumulado y las condiciones climáticas; y en septiembre, por la supresión del periodo de adaptación tras las vacaciones, afectando la reincorporación al centro, al grupo y al profesorado«. Las organizaciones sindicales critican que la decisión de la consejería no ha sido consultada con los sindicatos, que resta competencias a los Consejos Escolares y a los propios centros. SUATEA también ha manifestado su «rotundo rechazo ante la decisión unilateral de la Consejería de Educación de aumentar la carga lectiva del profesorado durante los meses de junio y septiembre, una medida adoptada sin diálogo ni negociación con las organizaciones sindicales». «Desde SUATEA siempre hemos defendido el derecho de las familias a un servicio de comedor público y de calidad, por lo que, al igual que muchas madres y padres asturianas, no podemos más que alegrarnos por la ampliación de dicho servicio. Sin embargo, consideramos totalmente inaceptable que esta reivindicación social se utilice como justificación para empeorar las condiciones laborales del profesorado, sin debate previo ni consenso alguno». También de «rotundo rechazo habla UGT«, que defiende »la importancia de mantener la jornada reducida para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial«, ya que consideran que es una »medida esencial que facilita que el alumnado pueda adaptarse de forma progresiva al ritmo del nuevo curso, así como un final más desahogado y tranquilo, contribuyendo significativamente a su bienestar y desarrollo pedagógico«. Para los docentes, dice el sindicato, permite »disponer de tiempo adicional para gestionar la creciente carga burocrática impuesta por la Administración«.

