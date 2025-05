La jornada escolar será igual de septiembre a junio

E. C.

Pocas veces el encuentro habitual que los responsables de la Consejería de Educación tiene con los comités de directores viene tan cargado de novedades. Porque ... en las reuniones de hoy no solo se ha avanzado la nueva regulación de los dispositivos digitales en el aula, sino que también se ha anunciado un importante cambio respecto a la jornada escolar. La consejería ha atendido una vieja demanda de las familias de extender el servicio de comedor escolar en aquellos casos que dependen directamente del Principado a los meses de septiembre y junio, que hasta ahora carecen de él. Eso ha llevado a ajustar horarios no solo de los centros sino también del transporte escolar y a tomar la decisión sobre la jornada escolar, que «permanecerá invariable todo el curso, incluidos junio y septiembre, en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Es decir, no se va a regular una jornada reducida».

Normalmente, los colegios públicos de Primaria finalizan la jornada lectiva una hora antes en el primer mes de clase y en el último, mientras que los que mantienen jornada partida (principalmente algunos de la red concertada) no tienen en esas semanas clase por la tarde. También en este asunto, como en el de los dispositivos digitales, la concertada ha trasladado a la consejería su desacuerdo, pero la idea de Educación es igualar la situación de toda la red. No obstante, según explican, ha quedado abierta la posibilidad de que pudieran aplicar la jornada continua en esos dos meses (no reducida). Vieja reivindicación La consejería destaca la novedad sobre el comedor escolar, un cambio en el que ha tenido que trabajar «desde hace meses de manera coordinada con la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ya que la ampliación del servicio de comedor a los meses de junio y septiembre conlleva también ajustes en el transporte escolar y en los contratos«. Con esta iniciativa, el Gobierno del Principado atiende una vieja reivindicación de las asociaciones de padres y madres, además de otros colectivos, como las organizaciones sindicales. «Es imprescindible adoptar esta medida, que se adapta a las necesidades de la sociedad actual», ha señalado Espina. La extensión del servicio supondrá cambios que quedarán recogidos tanto en la resolución por la que se aprueba el calendario escolar, que se publicará en los próximos días, como en la circular de inicio de curso, que se emitirá en junio. El próximo curso habrá 31 días más con servicio de comedor: 16 en septiembre y 15 en junio de 2026.

