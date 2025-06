El comité de los geriátricos públicos de Asturias y el Principado acercan posturas El plus de peligrosidad que reclama la plantilla ya no es un obstáculo en la negociación que continuará el próximo día 26

Chelo Tuya Gijón Martes, 17 de junio 2025, 16:30

El comité de empresa de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) y la consejería de Derechos Sociales y Bienestar están en vías de enterrar el hacha de guerra. La reunión celebrada esta mañana, con la presencia de la consejera, Marta del Arco, así como de la gerente del ERA, Nerea Monroy, y el director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, sirvió para «acercar posturas» porque «hemos visto un nuevo talante».

Así lo aseguraron fuentes del comité de empresa, cuya presidenta, Belén Ordiz, destacó que «aunque la propuesta no nos la enviaron hasta la noche del lunes, sí hemos tratado todos los puntos y no hemos visto escollos en ninguno». Eso no significa, precisó, «que haya un acuerdo, pero sí hemos visto otro talante en las negociaciones».

Tanto es así que, en principio, «no llevaremos a cabo las movilizaciones previstas». Tal y como adelantó EL COMERCIO, el comité del ERA que, en una acción sin precedentes, se unió al comité de empresa de la propia consejería en una hoja de ruta de protestas que comenzó con 48 de encierro en la Consejería de Hacienda.

Precisamente, en la misma sede en la que ayer se celebró la reunión. Quedan suspendidos, por tanto, el corte de accesos a Oviedo, previstos para el viernes (20 de junio) y la acampada indefinida que pretendían iniciar el 25 de junio. «La próxima reunión la tenemos fijada para el 26 de junio y, además, se han comprometido a presentarnos una contraoferta», explicó Ordiz.

«No hay líneas rojas»

¿Qué hay sobre la mesa? Los mismos cuatro puntos que estaban en el cronograma presentado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Desde el nuevo modelo de cuidados de larga duración, hasta el plus de peligrosidad, pasando por la firma del convenio entre la red geriátrica pública y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y los puestos de difícil cobertura.

La pasada semana, el comité ya logró del director general de Empleo Público, el único que mantuvo contacto con los comités durante el encierro, revisar las plantillas «estamos a mínimos», aseguran, así como convertir en contratos anuales los semestrales de los fijos-discontinuos.

La consejera, Marta del Arco, aseguró desde el principio que «no hay líneas rojas» en la negociación, pero también dejó claro que «habrá acuerdo en todos los puntos o en ninguno». El escollo del plus de peligrosidad, que desde Bienestar se considera contrario a la filosofía del nuevo modelo de cuidados de larga duración, ya no es tal. Sobre todo porque en la misma consejería hay empleados, los de infancia y discapacidad, que ya lo cobran.

Mientras acerca posturas con el comité del ERA, prepara ahora Del Arco la reunión que tendrá, el próximo lunes, 23 de junio, con el comité de su propia consejería. Con ellos también sobre la mesa el incremento de personal en todos los centros.