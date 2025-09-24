Los compromisos de Adrián Barbón para Asturias que hoy analizará la oposición

Debate del estado de la región

Adrián Barbón, este martes en el debate del estado de la región en la Junta General.

Miércoles, 24 de septiembre 2025

La expectación del debate del estado de la región giraba en esta ocasión en torno a la estrategia a seguir por parte del Gobierno del Principado en relación con el peaje del Huerna. Adrián Barbón ya había dicho que defendería por «tierra, mar y aire» la eliminación de esta tasa y ayer, en la tribuna de oradores, volvió a prometer que dará la batalla «en todos los frentes: político, administrativo y jurídico» para acabar con este agravio que obliga a los conductores a abonar 15,6 euros para salir o entrar en Asturias por la principal vía de comunicación que une la región con la Meseta.

Quedaba, no obstante, aclarar el alcance de las medidas a adoptar después de que el Ejecutivo central desoyera el requerimiento de la Unión Europea, que considera que la prórroga del contrato a Aucalsa hasta 2050 -aprobada por el Gobierno de José María Aznar- contraviene la normativa europea e instara al Ministerio de Transportes a dejarla sin efecto y, por lo tanto, suprimir el peaje.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, explicó que el Gobierno regional ya ha trasladado su postura -contraria a mantener el peaje- ante el Ministerio de Transportes y la Comisión Europea y que ha solicitado participar en el procedimiento abierto en Bruselas «para que la voz de Asturias sea escuchada en cada paso de este proceso». Recalcó incluso que el Principado «hará todo lo que esté en su mano, absolutamente todo, y por todas las vías posibles, para que este proceso concluya con la revocación» del peaje.

Sin embargo, y pese a que en estos momentos la pelota está en el tejado del Ministerio de Transportes, en sede parlamentaria el dirigente socialista evitó confrontar directamente con el departamento que encabeza Óscar Puente y no mencionó en ningún momento el papel que debe adoptar la Administración central en este conflicto. El presidente anunció que el Gobierno autonómico «solicitará directamente a la Comisión Europea antes de fin de año la eliminación del peaje». Una estrategia que llamó la atención, ya que implica reclamar a la UE que insista en lo que ya ha dictaminado.

Los compromisos de Adrián Barbón Huerna . Defensa directa ante la Comisión Europea de la supresión del peaje del Huerna, con el aval de un informe jurídico (2025).

Incendios . Creación de un fondo para la protección de los pueblos frente a los incendios forestales (2026).

Prevención . Presentación de propuestas a la Conferencia de Presidentes para mejorar la prevención y el control de los incendios forestales.

Inteligencia artificial . Impulso al uso de la inteligencia artificial para agilizar el funcionamiento de la Administración y hacerla más proactiva.

I+D+i . Creación de tres nuevos centros públicos de I+D+i sobre cáncer, origen de la vida e industria espacial (2026).

Alquilámoste . Puesta en marcha en los próximos meses.

Zonas tensionadas . Declaración en los próximos meses de las primeras zonas tensionadas.

Montecerredo . Inicio este año de la construcción del colegio especial de Montecerredo (Oviedo), con las obras ya adjudicadas.

Nuevo Roces . Finalización del colegio gijonés (2026).

Agua . Inversión de 211 millones para mejorar el abastecimiento de agua a 770.000 personas.

Empresas . Puesta en marcha del Fondo de Consolidación Empresarial (2026).

Ayudas forestales . Elevar a 9 millones las ayudas a propietarios forestales para la restauración de zonas quemadas (2026).

Escuela de Cine . Creación de una Escuela de Cine.

2026 . Inauguración del centro para personas enfermas de ELA en Oviedo (2026).

Sepepa . Aprobación este año de la nueva Ley del Sepepa.

Salud Mental . Aprobación de la Ley de Salud Mental (2026).

SEPA . Fortalecer el Servicio de Emergencias del Principado (2026).

Turismo . Aprobación este año del decreto para reforzar el control de viviendas turísticas.

LOITA . Aprobación este año de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA).

Infancia . Aprobación este año de la Ley de Infancia y Adolescencia.

Plan forestal . Aprobación del Plan Forestal de Asturias: 12 millones (2026).

PAC . Propuesta de alianza con el gobierno central y las comunidades autónomas para rechazar el recorte del presupuesto de la PAC.

Restauración . Plan de restauración de las reservas de la biosfera con especies autóctonas (2026).

Bebidas Energéticas . Aprobación de la ley que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años (2026).

Violencia Sexual . Instalación de una sala Barnahus en Oviedo para menores que han sufrido violencia sexual.

Vivienda protegida . Revisión en los próximos meses del precio del módulo de la vivienda protegida.

Acoso Escolar . Aprobación del decreto contra el acoso escolar (2026).

Movilidad . Redacción de la Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad (2026-2036).

Espina-Tineo . Inicio de los trabajos para licitar la redacción de la primera calzada de la autovía entre La Espina y Tineo (2026).

Tasa Turística . Puesta en marcha de una tasa turística de carácter municipal y voluntario (2026).

HUCA . Completar el derribo de los edificios del antiguo HUCA (2026).

LGTBI . Aprobación este año del proyecto de Ley LGTBI.

Soledad . Presentación este año de la Estrategia contra la Soledad no Deseada.

Cabueñes . Reanudación de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes (2026).

PET-TAC . Inicio de las obras para instalar un PET-TAC en el hospital de Cabueñes (2026).

Enfermedadas Raras . Puesta en marcha de la Unidad de Enfermedades Raras del HUCA (2026).

Cangas del Narcea . Inicio de la obra del centro de salud (2026).

Gijón . Culminar la construcción del consultorio de Vega La Camocha, en Gijón (2026).

Ganadería . Programa para potenciar la ganadería extensiva con una dotación inicial de 250.000 euros (2026).

Pravia . Inicio de las obras de la sede judicial de Pravi. (2026)

Juzgado . Fin de las obras del nuevo juzgado de Cangas del Narcea (2026).

Cogersa . Puesta en funcionamiento de la planta de basura bruta de Cogersa (2026).

Oficina Económica . Inauguración este año de la sede del Principado en Madrid, que incluirá la Oficina Económica y Comercial.

Pajares . Inicio esta año de la segunda fase de las actuaciones en la estación de Valgrande-Pajares.

Cine . Creación del Observatorio del Cortometraje.

Hospitales comarcales . Continuar con el programa de mejoras en los hospitales comarcales.

Cultura . Aprobación del proyecto de Ley de Cultura y Derechos Culturales (2026).

Industria Cultural . Creación de la Agencia de las Industrias Culturales, el Consejo de la Cultura de Asturias, la Red de Teatros y Auditorios o la Red de Museos Etnográficos.

Mecenazgo . Aprobación este año del proyecto de ley para favorecer la colaboración público-privada en el ámbito cultural.

Deporte . Refuerzo del apoyo a las federaciones y los clubes.

FP . Inicio esta año de la obra del centro de La Grandiella, en Avilés.

Arte. Inicio este año de las obras de la segunda fase de la Escuela de Arte, en Avilés.