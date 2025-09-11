El coronel Jesús Moreno, nuevo delegado de Defensa en Asturias: «Se honra al pasado sintiéndose orgulloso del presente»

Ha tomado este jueves posesión de su cargo como Delegado de Defensa en el Principado de Asturias con «ilusión» y «con la voluntad de mantener una línea continuista con lo que se ha estado llevando a cabo estos años»

Soraya Pérez Oviedo Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:23 Comenta Compartir

El coronel Jesús Moreno del Valle ha tomado este jueves posesión de su cargo como Delegado de Defensa en el Principado de Asturias con «ilusión» y «con la voluntad de mantener una línea continuista con lo que ha estado llevando a cabo estos años». Así lo ha manifestado en su intervención hoy al tomar el relevo del Coronel Juan Luis González Martín, quien culmina seis años al frente de la Delegación.

«Soy plenamente consciente de la enorme responsabilidad que este nombramiento conlleva, así como de la magnitud del reto que se presenta ante mí y que no es otro que el de mantener las cotas de profesionalidad, eficiencia y servicio de esta delegación. Quisiera agradecer la labor realizada por mi predecesor, el coronel Juan Luis González Martín, del que hoy recibo una delegación con un elevado arraigo y prestigio ante las instituciones y la sociedad asturiana y al que deseo los mayores éxitos en la nueva etapa que inicia», aseguró Moreno durante su discurso.

El nuevo Delegado de Defensa, oriundo de Zaragoza, afirmó que esta nueva etapa es «un pequeño sueño hecho realidad», ya que, siempre tuvo la intención de volver al Principado, donde ya estuvo durante tres años como jefe del Batallón San Quintín hace casi ya una década.

«La vida militar me ha premiado de esta fortuna y estoy muy orgulloso y la empiezo con muchísima ilusión. Soy consciente de que tengo un reto muy significativo, el listón, si me permite la expresión, está muy alto, pero pondremos todo nuestro empeño e intentaremos que no baje la calidad de servicio que aportamos al Principado», dijo.

Añadió que «vuelvo a la tierra donde aprendí que se honra al pasado sintiéndose orgulloso del presente. En la actualidad estamos viviendo una época especialmente convulsa en el escenario internacional. Por esto, el fomento de la cultura de defensa, en su sentido más amplio, debe ser una prioridad permanente y nuestra labor principal. Debemos potenciar cualquier iniciativa y explotar las oportunidades que se nos permitan para hacer una difusión a la sociedad del Principado en toda su extensión geográfica», subrayó el nuevo delegado de Defensa en Asturias.

Al finalizar su intervención, el coronel Jesús Moreno agradeció especialmente «a mi mujer y a mis hijos que hayan compartido a mi lado las dificultades de la vida militar, apoyándome sin fisuras en aquellas decisiones que han supuesto anteponer el servicio a la familia y que no os que para ninguna duda que asumir este cargo no hubiera sido posible sin vosotros», zanjó, emocionado.

«La delegación queda en muy buenas manos»

Por su parte, el coronel Juan Luis González se despidió de su cargo tras seis años al frente de la Delegación de Defensa. «Me despido hoy de un verdadero equipo de profesionales con espíritu, dedicación, iniciativa y buen humor. Una verdadera suerte para mí. No puedo olvidarme tampoco de nuestros queridos reservistas, voluntarios, honoríficos, las asociaciones y hermandades de veteranos que tanto han apoyado nuestras actividades…

Añadió que «la delegación queda en muy buenas manos. Las del coronel Jesús Moreno, trabajador incansable, con sobrada capacidad y una gran experiencia. Enhorabuena Jesús, mucha suerte y disfruta del cargo, como yo lo he disfrutado», concluyó González.